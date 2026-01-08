Ansvarsroll depå- och fältarbete inom boduthyrning
Bila Containerservice AB / Fastighetsskötarjobb / Sigtuna Visa alla fastighetsskötarjobb i Sigtuna
2026-01-08
--> ANSÖKNINGAR UNDANBEDES OM KRAVEN INTE ÄR UPPFYLLDA ELLER OM MAN INTE TROR MAN ÄR KVALIFICERAD <--
• -> Vid din ansökan är det lämpligt att Du skriver några rader i själva mailet. Skickar man exempelvis bara ett CV som PDF filtreras ansökan per automatik bort <--
Bila Containerservice AB är ett boduthyrningsföretag. Vi har nära 500 bodar i verksamheten. Bila hyr ut bodar över hela Sverige men majoriteten av bodarna hyrs ut inom Stor-Stockholm och Mälardalen.
Våra kunder är allt från familjen som ska renovera sitt hus till stora byggentreprenörer som, Veidekke, SVEAB m.fl. Våra generella marknader är byggentreprenörer inom bostadsbyggande, rental partners och infrastruktursprojekt.
Vi jobbar projektmetodiskt och kundorienterat vilket betyder att den image vi vill spegla är synonym med strukturer och anpassning.
Vi har nära samarbeten med partners inom transport, etablering (montering), el-arbeten, VVS och markarbeten. Vi kan alltså erbjuda enbart uthyrning av bodar men också en totalentreprenad med relaterade tjänster om så önskas.
Bila behöver förstärka depån i Gillermossen/Arlanda med en medarbetare. Man utgår från depån i Gillermossen där den mesta av tiden kommer tillbringas. Till och från kommer man också utföra arbeten på fältet inom Stor-Stockholm vid olika bodetableringsplatser.
Följande arbetsområden tillskrivs arbetsbeskrivningen:
• Etablering/avetablering av bodar på fält (montering av bodar, snickeri, el, VA) . Gäller mindre bodetableringar från 1 till kanske 3 bodar.
• Arbeten med bodar (renovering, underhåll, service på fältet)
• Logistik depå Gillermossen
Vi värdesätter följande karaktärsdrag högt:
• Professionell i alla lägen
• Vågar stå för det Du gör
• Ödmjuk
Erfarenheter och kompetenser som efterfrågas där ju fler man har desto mer meriterande är det:
• Tunga lyft på rätt sätt (lyfta smart både med kropp och maskin)
• Enklare snickeriarbeten
• Enklare VVS-arbeten
• Arbeten på ställning/höjd
• Lager/logistik
• C-körkort

Publiceringsdatum 2026-01-08

Kvalifikationer
• Flytande svenska i tal och skrift
• God engelska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: ansokan@bilaab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bila Containerservice AB
Gillermossen/Arlanda (visa karta
195 96 ROSERSBERG Körkort
