Ansvarig till Naturskyddsföreningens Infoservice
2026-03-28
Vill du vara med och bidra till en högklassig servicefunktion på Sveriges största miljöorganisation? Naturskyddsföreningen söker en trygg och strukturerad arbetsledare som vill ansvara för vår förstalinje mot medlemmar, givare och allmänheten. Läs mer och ansök senast 8 april!
Om rollen som Ansvarig för Infoservice
Som ansvarig för vår Infoservice arbetsleder du ett team på fem koordinatorer. Infoservice är en central funktion i organisationen som fungerar som första kontaktpunkt för medlemmar, givare, förtroendevalda och allmänheten. I din roll skapar du förutsättningar för teamet att ge snabb, korrekt och professionell service.
Du leder och fördelar det dagliga arbetet, säkerställer tydliga prioriteringar och skapar struktur i verksamheten. Du ansvarar för att teamet arbetar enligt fastställda rutiner, processer och KPI:er.
Genom ett närvarande och coachande ledarskap stöttar du teamet i ärendehantering, bemötande och kvalitetsarbete samtidigt som du bidrar till en arbetsmiljö präglad av fokus och arbetsro. Du följer upp resultat, analyserar data och driver kontinuerlig utveckling av arbetssätt och processer för att förbättra flöden och effektivitet.
Du fungerar också som en viktig länk mellan Infoservice och övriga delar av organisationen, med ansvar för att säkerställa att enheten når sina mål. Det här är en roll för dig som vill kombinera ledarskap, struktur och utveckling.
För att matcha kraven rollen ställer på dig, ser vi att du har:
eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
erfarenhet av ledarskap inom kundservice eller liknande verksamhet
erfarenhet av arbete i CRM-system och/eller ärendehantering
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
intresse för natur och miljöfrågor samt står bakom Naturskyddsföreningens arbete och värderingar
Utöver detta är det meriterande om du har:
kunskaper i Salesforce
Dina personliga egenskaper är viktiga för att du ska trivas hos oss. Därför förväntar vi oss att du:
är trygg, strukturerad och tydlig i ditt ledarskap
har en lyhördhet som du kan omsätta i ett coachande förhållningssätt
är mål- och resultatinriktad med förmåga att omsätta uppföljning och lärdomar i konkret förbättringsarbete
har mycket god kommunikativ förmåga och anpassar ditt budskap på ett sätt som väcker engagemang
är lösningsorienterad och flexibel med förmåga att kombinera operativt och utvecklingsinriktat arbete
Välkommen med din ansökan senast den 8 april! Urvalet sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Om Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen. Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare - lokalt, nationellt och globalt. Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning. Tillsammans har vi kraft att förändra.
Naturskyddsföreningen vill vara en inkluderande folkrörelse som speglar samhället, och vi vill att det ska genomsyra hela vår verksamhet. Vi vill vara en arbetsplats som är attraktiv för alla, eftersom vi tror att en variation av perspektiv, erfarenheter och bakgrund gör oss ännu starkare. Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start snarast enligt överenskommelse. Naturskyddsföreningen tillämpar provanställning.
Frågor
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, kontakta:
Joanna Widstrand, HR-specialist, 076-188 50 24, joanna.widstrand@naturskyddsforeningen.se
Vid frågor om tjänstens innehåll, kontakta:
Raluca Roiescu, Enhetschef Direktdialog, 073-656 21 80, raluca.roiescu@naturskyddsforeningen.sePubliceringsdatum2026-03-28Facklig kontakt
Unionen: Jakob Svensson, 072-014 87 84, jakob.svensson@naturskyddsforeningen.se
Saco: Hedvig Schylander, 08-702 65 26, hedvig.schylander@naturskyddsforeningen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7459458-1919031". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Naturskyddsföreningen
116 24 STOCKHOLM Arbetsplats
