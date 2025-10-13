Ansvarig konstruktör inom Additiv tillverkning
2025-10-13
Vill du arbeta inom försvarsindustrin och dessutom för en världsledande fordonstillverkare?
Just nu befinner sig BAE Systems Hägglunds AB i en expansiv fas inom samtliga produktområden, då efterfrågan på Hägglunds fordon (Bandvagn / BVS10 och Stridsfordon 90 / CV90) nått höjder som aldrig tidigare har skådats.
Är du redo att ta klivet in i framtidens teknik? Vi söker nu en Ansvarig konstruktör inom Additive Manufacturing, AM. Var med och forma framtidens industri!
Din framtida utmaning
Additive Manufacturing - Framtidens Teknik och Innovation!
Är du en passionerad och driven ingenjör som vill vara med och forma framtidens teknik? Som ansvarig konstruktör inom AM kommer du att spela en central roll i utvecklingen och effektiviseringen av vår additiva tillverkning. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste teknologin inom 3D-printing och leda hela designprocessen för att skapa innovativa lösningar.
I rollen som Ansvarig konstruktör har du ett övergripande ansvar för konstruktionslösningar inom olika områden/projekt. Du har en central och coachande roll för konstruktörer i ditt projektteam. Du får även möjlighet att arbetat med egen konstruktion. För att säkra att projekten och företaget klarar sina mål behöver du också ha en kommersiell förståelse och analytisk förmåga. Detta krävs för att kontinuerligt säkerställa en balans mellan teknisk lösning, tidplan och budget.
Ansvarig konstruktör är i huvudsak involverad i linjearbetet, men kommer att ingå i olika konstruktionsteam som expert inom sitt område.
Oavsett var du står i dag i din karriär kommer du att få ett spännande och varierande arbete i en högteknologisk miljö. Ditt arbete hos oss kommer att innebära många olika kontaktytor. Forsknings- och utvecklingsarbete i samverkan med högskolor är något som du ser som intressant.
Som ansvarig konstruktör inom AM har du en tongivande roll i att utveckla och optimera våra teknologiska lösningar inom additiv tillverkning. Du kommer att arbeta nära vårt designteam, där du kommer att driva hela designprocessen från idé till färdig produkt. Din erfarenhet inom konstruktion, hållfasthet och programmering kommer vara avgörande för att säkerställa att alla projekt uppfyller våra höga krav på kvalitet och effektivitet.
- En spännande och framtidsinriktad arbetsmiljö där innovation och teknik står i fokus.
- Möjligheten att arbeta med den senaste teknologin inom additiv tillverkning.
- En roll där du verkligen kan påverka och forma utvecklingen av nya lösningar.
- Stöd från ett kompetent team och en stark kultur av samarbete och lärande.
- En dynamisk arbetsplats där effektivisering och utveckling är nyckelkomponenter i vår strategi.
Den du är
Vi ser gärna att du som söker har relevant utbildningsbakgrund som t ex Högskole- eller Civilingenjörsexamen inom mekanisk konstruktion, motsvarande förvärvad erfarenhet från nedan;
- Konstruktionskompetens
- Förståelse för materialens hållfasthet
- Är van vid att arbeta med programmering och koder för att optimera designen för 3D-printing
- Du kan arbeta inom etablerade riktlinjer och processer, samtidigt som du driver innovation och effektivisering i hela designflödet.
- Vill vara med och utveckla nästa generations 3D-printers och applicera teknologin för att lösa framtidens utmaningar.
Du har flerårig yrkeserfarenhet och ser det som motiverande att gå vidare i en ledande roll.
Tjänsten passar dig som vill bidra med ditt engagemang i en driven grupp med bred kompetens. Du trivs i en koncern som präglas av stark utveckling och tillväxt. Du är kommunikativ och vill bidra till en god teamkänsla. Din roll är en nyckelposition i teamet och fokus för dig är utveckling samt ständig förbättring.
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal/skrift) är ett krav.
Vad du blir en del av
Hos oss kommer du att ha kul på jobbet och ingen dag kommer att vara den andra lik! Du kommer att få vara med när produkten blir till från idé till dess att den rullar ut till kund. Du kommer att få jobba med framtidens teknik i ett globalt företag där du har stora möjligheter till kompetens & karriärutveckling.
Om du inte kan se filmen, klicka på länken: https://youtu.be/sbvv-Jm2PhI
BAE Systems levererar några av världens mest avancerade, teknikledande lösningar inom försvar, flyg och säkerhet. Vi har 82 500 kvalificerade medarbetare i mer än 40 länder. Genom att vi arbetar tillsammans med kunder och lokala partners, levererar vi produkter och tjänster med militär kapacitet, som skyddar människor och den nationella säkerheten samt säkrar viktig information och infrastruktur.
BAE Systems Hägglunds fokuserar på utveckling, tillverkning, integration och support av ett brett spektrum av militära fordon till kunder över hela världen. Våra främsta produkter är medeltunga stridsfordon (CV90), bepansrade terrängfordon (BvS10), stöd och support samt elhybrida drivsystem för den civila marknaden. Pålitlig, Innovativ och Djärv är ledorden för vår verksamhet.
Läs gärna mer om Örnsköldsvik och Höga Kusten på www.jobbaochlev.se/
- www.inspiration.ornskoldsvik.se
- www.hogakusten.com/sv
Kontaktperson
Har du frågor, är du varmt välkommen att höra av dig till Head of Standard Vehicle Variants
Jimmy Blixt, 072 - 704 87 52 eller rekryteringskonsult Maria Josefsson 070 - 842 23 35.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, så ansök gärna så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är den 26 oktober 2025.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort Örnsköldsvik.
Vi arbetar med försvarssekretess, vilket innebär både legala krav samt speciella krav från våra kunder på oss som företag. Alla som anställs ska därför genomgå säkerhetskontroll och drogtest.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
