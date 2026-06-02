Anslutningsingenjör
2026-06-02
Uddevalla Energi söker en anslutningsingenjör med positiv energi
Vi söker en anslutningsingenjör till elnät som vill vara med och bidra till en hållbar framtid i Uddevalla. Har du eftergymnasial utbildning inom elkraft och vill vara med och utveckla framtidens elnät? Tveka inte att skicka in din ansökan.
Uddevalla Energi Elnät distribuerar energi till 26 800 kunder inom Uddevalla kommun. Nätet omfattar ledningar och transformatorstationer från 40 kV via 10 kV till 400 V. Kraven på elnätet ökar i takt med att samhället växer och vi blir alltmer beroende av en tillförlitlig elförsörjning. Vårt mål är att varje investerad krona ska skapa kundnytta och en rimlig elnätstaxa för våra kunder. Vi jobbar långsiktigt och satsar stort på att förnya, förstärka och bygga ut elnätet på alla spänningsnivåer.
Hos oss på Uddevalla Energi är det viktigt med en arbetsmiljö med mycket glädje och engagemang som ger oss energi att prestera vårt bästa. Varje medarbetares delaktighet är en värdefull framgångsfaktor. Genom att utvecklas som medarbetare utvecklar vi också vår verksamhet. Vi arbetar aktivt för en hållbar stad och vi söker ständigt nya vägar att förenkla livet för våra kunder. Din energi är framtiden.
Dina främsta arbetsuppgifter är att jobba med anslutningar till elnätet vilket innebär allt från offertlämnande och förprojektering, till besiktning och fakturering. I arbetet har du tät kontakt med företag, hushållskunder och installatörer. Du har även ett tätt samarbete med dina kollegor som förbereder och utför jobben i fält. Du jobbar primärt på kontoret men fältbesök förekommer.
Som person är du lösningsorienterad och vet hur du ska planera ditt arbete för bästa resultat. Du kan arbeta såväl självständigt som i grupp och trivs med att ha kundkontakt. Vi ser gärna att du har erfarenhet av anslutningsfrågor och har kunskap om distributionsnät och elinstallation. Du trivs i en värderingsstyrd verksamhet där professionell, engagerad, resurssmart och inkluderande är ledord i vardagen. För dig är det en självklarhet att komma till jobbet med engagemang och framåtanda.
Hos oss erbjuds du ett brett ansvar i ett engagerat energibolag som drivs av viljan att vara i framkant. Det är ett jobb där du påverkar uddevallabornas vardag varje dag och bidrar till Uddevallas utveckling. Vi erbjuder dig en spännande framtid i ett bolag som satsar på miljön och sätter kunderna i främsta rummet. En arbetsplats och ett företag som är mycket omtyckt av både medarbetare och kunder vilket syns inte minst i våra regelbundna kund- och medarbetarundersökningar. Hos oss tar vi vara på varje medarbetares energi.
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot elkraft, elinstallation eller motsvarande.
God datorvana.
Körkort för personbil.
Meriterande
Erfarenhet inom projektering, beredning, elinstallation, drift- och underhåll av elnät.
Övrigt Beredskap kan komma att ingå i tjänsten.
Information om företaget hittar du på vår hemsida www.uddevallaenergi.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Elnät, Andreas Mattsson, 0522-58 08 32 eller Facklig representant för Vision, Daniel Sarheim 0522-58 07 71.
Uddevalla Energi bedriver samhällsviktig infrastruktur, för vissa tjänster kan utökad bakgrundskontroll och/eller säkerhetsprövning komma att genomföras innan anställning.
Tillträdesdag Enligt överenskommelse.
Ansökan Välkommen att skicka in din ansökan senast 2026-06-14. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Vid frågor om ansökningsprocessen kontakta SaraMarie Lundberg, HR-specialist, 0522-58 07 28.
Uddevalla Energi är uddevallabornas eget energibolag. Det betyder att vi kan lägga all energi på sånt som gynnar invånarna, staden och vår miljö. Vi kallar det positiv energi, och med den kan vi förändra världen men vi börjar här. Våra affärsområden är elnät, elhandel, energilösningar, fiber, fjärrvärme, renhållning och pellets. Uddevalla Energi omsätter cirka 700 miljoner kronor och har 180 anställda. Verksamheten har funnits sedan 1857. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddevalla Energi Aktiebolag
(org.nr 556036-6170)
Knapåsvägen 3 (visa karta
)
451 34 UDDEVALLA Arbetsplats
Uddevalla Energi Kontakt
Andreas Mattsson Andreas.Mattsson@uddevallaenergi.se 0522580832
9942829