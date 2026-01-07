Annonssäljare

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-07


Stockholm / Heltid
Vi söker en driven Annonssäljare till ett snabbt växande digitalt mediabolag som erbjuder innovativa lösningar inom display, sociala medier och videoannonsering.
Om rollen:
Du kommer att sälja digital annonsering till företag i olika branscher och arbeta med hela säljprocessen från prospektering till avslut. Du ansvarar för att bygga relationer med nya och befintliga kunder, identifiera behov och presentera relevanta lösningar.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media eller digital marknadsföring

Är kommunikativ, självgående och resultatdriven

Har förståelse för digitala medier och annonslösningar

Trivs med att arbeta mot tydliga mål och deadlines

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig grundlön + provision

Flexibla arbetstider och hybridlösning

Utbildning och stöd för utveckling inom digital försäljning

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner.
Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

