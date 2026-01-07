Annonssäljare
2026-01-07
Vi söker en driven Annonssäljare till ett snabbt växande digitalt mediabolag som erbjuder innovativa lösningar inom display, sociala medier och videoannonsering.
Om rollen:
Du kommer att sälja digital annonsering till företag i olika branscher och arbeta med hela säljprocessen från prospektering till avslut. Du ansvarar för att bygga relationer med nya och befintliga kunder, identifiera behov och presentera relevanta lösningar.
Vi söker dig som:
Har 1-3 års erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom media eller digital marknadsföring
Är kommunikativ, självgående och resultatdriven
Har förståelse för digitala medier och annonslösningar
Trivs med att arbeta mot tydliga mål och deadlines
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig grundlön + provision
Flexibla arbetstider och hybridlösning
Utbildning och stöd för utveckling inom digital försäljningPubliceringsdatum2026-01-07Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Relatable med Talent&Partner.
Du är välkommen med ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Talent & Partner AB
