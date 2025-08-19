Annonssäljare - Stockholm heltid
Modernera AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2025-08-19
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu annonssäljare. Vår kund är ett mediaföretag som har funnits i över 25 år.
Dina arbetsuppgifter består i att via telefon och med hjälp av dator genomföra försäljningssamtal till företag i Sverige.
Du kommer att jobba i fräscha lokaler i Hammarby Sjöstad.
Erfarenhet av annonsförsäljning är meriterande. Du kommer dock få en grundlig utbildning i försäljning när du börjar arbeta. Din personlighet och inställning är avgörande för din framgång.
Arbetstider är måndagar till fredagar, under kontorstid.
Garantilön under provanställningen, men inkomsten är i förlängningen kopplad till prestation. Medellönen ligger på cirka 30.000 kr i månaden.
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: augusti.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv "Annonssäljare - Stockholm heltid" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-09-02
E-post: info@modernera.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124), http://www.modernera.se
Hammarby kaj 10d (visa karta
)
120 32 STOCKHOLM Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9466228