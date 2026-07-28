Anläggningsarbetare
Västsvensk Markservice AB / Anläggningsarbetarjobb / Mölndal Visa alla anläggningsarbetarjobb i Mölndal
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västsvensk Markservice AB i Mölndal Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Som anläggningsarbetare hos oss får du vara med och bygga och utveckla utemiljöer som människor använder och uppskattar varje dag. Våra projekt spänner från stora entreprenader och nyanläggningar till renoveringar och servicearbeten – alltid med fokus på kvalitet, säkerhet och hållbarhet.
Du kommer att arbeta nära arbetsledning och kollegor i fält, där laganda, yrkesstolthet och ordning och reda är en självklar del av vardagen. Vi söker dig som gillar att jobba praktiskt, är noggrann och vill vara en del av ett starkt och sammansvetsat team.Arbetsuppgifter
Utföra mark- och anläggningsarbeten enligt ritning, tidplan och arbetsmiljökrav
Arbeta med exempelvis VA, platt- och stenläggning, grundläggning och finplanering
Hantera och vårda maskiner, verktyg och material
Bidra till ordning, reda och säkerhet på arbetsplatsen
Bemöta kunder och samarbetspartners på ett professionellt sätt
Vi söker dig som
Har erfarenhet från mark- och anläggningsarbete
Är van att läsa ritningar och följa arbetsbeskrivningar
Är noggrann, ansvarsfull och trivs i ett lagarbete
Har B-körkort (E, C-kort och maskinförarbevis är meriterande)
Har god förståelse för säkerhet och arbetsmiljö
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett växande företag med gott rykte
Varierande projekt och arbetsuppgifter – ingen dag är den andra lik
Kollektivavtal, arbetskläder och personlig skyddsutrustning
Möjlighet till kompetensutveckling och interna utbildningar
Ett team med bra stämning, där vi ställer upp för varandraOm företaget
Västsvensk Markservice levererar helhetslösningar inom mark- och anläggning i hela Västsverige. Med kvalitet, säkerhet och laganda i fokus skapar vi resultat som håller – för våra kunder, våra medarbetare och för framtiden.
Vill du vara med och bygga framtidens utemiljöer?
Ansök redan idag – vi hanterar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: info@vsms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västsvensk Markservice AB
(org.nr 559270-2616), https://vsms.se/
428 35 KÅLLERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10013899