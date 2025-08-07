Anläggningsarbetare
2025-08-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du vår nya anläggningsarbetare?
På Tekniska verken strävar vi efter att skapa världens mest resurseffektiva region, och du kan bli en del av den resan! Inom området Vatten arbetar vi med att leverera rent dricksvatten, hantera avloppsvatten och ta hand om dagvattnet i Linköping. Med ett ledningsnät på 700 km transporteras avloppsvattnet till Nykvarns reningsverk, där vi stolt driver Sveriges första fullskaliga anläggning för rening av läkemedelsrester. Nu söker vi dig som vill vara med och bidra till vår spännande och viktiga uppgift - är du vår nästa stjärnspelare?
Som anläggningsarbetare hos oss blir du en del av ett härligt och kompetent team, där ni tillsammans ansvarar för att bygga och underhålla ledningsbunden infrastruktur, vilket är avgörande för samhällets välbefinnande och en hållbar utveckling. Med varierande och spännande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- utföra nyanläggning av vatten- och avloppsledningar
- utföra drift- och underhållsarbeten på ledningsnätet för vatten- och avlopp
- i förekommande fall även arbeta med övrig ledningsbunden infrastruktur
Med tjänsten följer skyldighet att delta i schemalagd beredskap.
Vem är du?
Då arbetet innefattar kontakt med såväl kollegor som kunder ser vi att du besitter god samarbetsförmåga och ser värdet i att arbeta serviceinriktat. Du driver självständigt ditt arbete framåt, och är såväl ordningsam som ansvarsfull. Vidare ser vi att du har en förmåga att skapa förtroende hos andra människor och påverka ditt team på ett positivt sätt.
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Gymnasial utbildning inom bygg och anläggning eller liknande bransch
- Goda kunskaper i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
- B-körkort
Det är meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av:
- VVS eller liknande rörutbildning
- liknande arbetsuppgifter inom ledningsbunden infrastruktur för vatten och avlopp
- datavana
- mark och anläggningsbranschen
Vill du veta mer?
Är du intresserad av och vill ha mer information, välkommen att kontakta Sven Montelius, gruppchef Drift och underhåll inom VA, 013-20 95 13. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen är Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013- 30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med en löpande urvalsprocess så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt, men senast den 31 augusti.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
