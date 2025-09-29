Anläggare till Addstruction
OBS! Vi tar endast emot ansökningar via ansökningslänken och kan inte garantera att vi läser din ansökan om du skickar den på mejl.
Addstruction AB är ett mindre entreprenadföretag som verkar i hela Stockholmsområdet. Våra projekt är varierande med inriktning på markarbeten så som dräneringar, husgrunder, stödmurar/marksten, kabelschakter, V/A installationer, snöröjning och finplanering som några exempel. Våra kunder är en kombination av privatpersoner, bostadsrättsföreningar och andra företag. Vi utmärker oss genom att prioritera goda kundrelationer och ett professionellt bemötande. Företaget växer och vi får allt fler förfrågningar, vi söker nu en erfaren anläggare som vill bli en del av vår utveckling.
Vi är kollektivavtalsanslutna via maskinföraravtalet och SEKO.
Du ska vara pålitlig, gilla ansvar och vara ute efter en stabil anställning där vi tillsammans kan utveckla företaget och ta det till nästa nivå utan att tappa det där personliga samt kontakten och kommunikationen mellan oss som driver företaget och dig som anställd.
Vi strävar efter att sätta ihop flexibla arbetsgrupper med maskinist och personal utanför maskinen, detta innebär att du kommer få lära dig att hantera dumprar, hjullastare och grävmaskiner. Allt för att vi ska kunna byta av varandra och få utmanande, produktiva och roliga arbetsdagar.
Som Anläggare hos oss kommer du bland annat:
Utföra sedvanliga arbetsuppgifter för en anläggare bl.a: Grovplanering och finplanering av tomt, Grävning och installation VA, kabelschakter
Husgrunder, Platta på mark, Plintgrund, Dränering, Husdräneringar
Marksten, Murar, Kantsten, L-stöd, Trappor
Du kommer för det mesta arbeta i team, men i vissa situationer kommer du också arbeta självständigt.
Krav:
B-körkort
Minst 2 års erfarenhet inom yrket
Har god fysik
Goda tal- och skrivkunskaper i svenska
Goda talkunskaper i engelska
Vi söker dig som är:
Social & Serviceinriktad, Noggrann, Lyhörd & Ordningsam; Vi får många av våra jobb via rekommendation och vi tror att dessa egenskaper är nyckeln för att fortsätta på den vägen.
En problemlösare som gillar att lära dig nya saker; Ingen dag är den andra lik och vi stöter alltid på oförutsägbara hinder samtidigt som företaget utvecklas vilket betyder att du vi gärna ser att detta är motiverande.
Meriterande om du:
Yrkesbevis
Möjlighet att arbeta OB
Har BE, C-körkort
Övrigt: Start: Omgående Arbetstider: 7-16 med viss flexibilitet Placering: Södra Stockholm Anställningsform: Heltid och börjar med 6 månaders provanställning som sen övergår i en tillsvidareanställning.
Rekryteringen görs i samarbete med Tillväxt Botkyrka. Urvalet sker löpande och dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan. På grund av hur annonsplattformen är uppbyggd kan Tillväxt Botkyrka stå som arbetsgivare, men tjänsten som beskrivs ovan är alltid hos den arbetsgivare som omnämns. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxt Botkyrka för att hitta just dig. Ersättning
