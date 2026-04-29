Anläggare med svetskompetens - Luleå
Nkraft växer och söker nu en erfaren anläggare med svetskunskap till ett långsiktigt projekt i Luleå.
Det här är ett stabilt uppdrag med omgående start och en projekttid på cirka 2 år - perfekt för dig som vill ha kontinuitet och jobba i ett seriöst projekt.Publiceringsdatum2026-04-29Om tjänsten
Du kommer arbeta med mark- och anläggningsarbete med fokus på VA, där svetsning av rör ingår som en viktig del av arbetet.Dina arbetsuppgifter
Mark- och anläggningsarbete inom VA
Svetsning av VA-rör (t.ex. PE-rör)
Schakt, läggning och installation av ledningar
Samarbete med maskinförare och övriga i arbetslaget
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av anläggningsarbete inom VA
Har svetskompetens för rör (PE-svetsning/elmuff/stumsvetsning)
Är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Trivs med att jobba i team och i projektmiljö
Har B-körkort
Vi erbjuder:
Långsiktigt projekt (ca 2 år)
Måndag-fredag
Lön enligt kollektivavtal
Boende kan ordnas vid behov
Trygg anställning med bra villkor
Start: Omgående
Ort: Luleå
Intresserad?
Skicka in din ansökan via vår hemsida eller kontakta oss direkt. Dino@nkraft.se
076-304 68 06 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare N Kraft Bemanning AB
(org.nr 559432-0508)
Storgatan 52 B (visa karta
)
961 31 BODEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Carl-David Almqvist 0730594612 Jobbnummer
9882510