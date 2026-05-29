Anläggare/Hantverkare
Landskrona kommun / Anläggningsarbetarjobb / Landskrona Visa alla anläggningsarbetarjobb i Landskrona
2026-05-29
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Landskrona kommun i Landskrona
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Gatuenheten är en del av Teknik- och stadsmiljö, och vi söker nu en engagerad medarbetare. Tillsammans med ett dedikerat team kommer du att ansvara för driften och underhållet av kommunens gång-, cykel- och gatunät och allmän platsmark.
Ditt arbete innebär att du arbetar självständigt och i grupp. Tillsammans tar vi ansvar för att arbeta effektivt och leverera ett bra resultat.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
* Drift och underhåll av allmän platsmark, såsom gator, cykelbanor och torgytor.
* Mindre anläggningsjobb och reparationer, exempelvis plattomläggning, schaktarbete och skyltarbeten.
* Halk- och snöskottning för att säkerställa framkomlighet.
* Kundkontakt som en central del av det dagliga arbetet, där du möter invånare och skapar en positiv dialog.
* Samarbeta med olika personer och områden inom avdelningens uppdrag.
* Renovering av bänkar och annan markutrustning.
* Olika typer av maskinkörning
Hos oss får du se din kompetens och din insats göra verklig skillnad för staden och dess medborgare.Tillsammans skapar vi en meningsfull och varierande arbetsdag i en viktig samhällsfunktion.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceinriktad och som trivs med att arbeta utomhus. Du har en god kommunikationsförmåga och möter stadens invånare med ett leende. Du ser positivt på varierande uppgifter och är flexibel under arbetsdagen. Vi ser att du är erfaren eller utbildad inom området, och att du kan hantera fysiskt krävande arbete. Det är viktigt att du passar både in i rollen och gruppen. Därför läggs stor vikt vid personliga egenskaper.Kvalifikationer
* B-körkort
* Erfarenhet och/eller relevant utbildning
* Kan göra sig förstådd på svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
* Motorsågskörkort
* Yrkesbevis
* C-körkort med YKB
* BE-körkort
* Intyg/förarbevis av hjullastare, grävmaskin och truck
6 månader provanställning kan komma att tillämpas.
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid. Viss helgtjänstgöring kan förekomma, och beredskap kan ingå som del av tjänsten.
Arbetsgivarinformation: https://www.landskrona.se/jobbailandskronastad
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Landskrona stad använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling och dina personuppgifter hanteras enligt GDPR.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du som sökande har skyddade personuppgifter, behöver du kontakta rekryterande chef för att få tillgång till urvalsfrågorna. Du skickar din ansökan till HR-avdelningen via post eller lämnar in den i receptionen, ställd till HR-enheten där du också anger vilket referensnummer annonsen har.
I din ansökan behöver du ange hur du vill bli kontaktad av rekryterande chef. Din ansökan kommer sekretessmarkeras och bevaras i två år även om du inte blir anställd hos oss. Därefter gallras handlingarna. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på https://www.landskrona.se/kommun-och-politik/sa-behandlar-landskrona-stad-personuppgifter/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328218". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Landskrona Kommun
(org.nr 212000-1140)
Stadshuset (visa karta
)
261 80 LANDSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Landskrona stad Kontakt
Enhetschef
Britt-Marie Persson britt-marie.persson@landskrona.se Jobbnummer
9937086