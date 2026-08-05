Anläggare
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) / VVS-jobb / Halmstad Visa alla vvs-jobb i Halmstad
2026-08-05
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På Laholmsbuktens VA skapar vi nya och utvecklande vägar till vattensmarta lösningar. Vi har ett livsviktigt uppdrag i att försörja människor i våra ägarkommuner Halmstad och Laholm med rent dricksvatten. Vi har även en uppgift i att återföra renat spillvatten till naturen, fritt från gifter och föroreningar, så hållbart som möjligt.
Vill du vara en del av en organisation som erbjuder utmaningar, delaktighet, energi, och arbetsglädje? Välkommen till en arbetsplats där alla roller är viktiga och där alla idéer kan göra skillnad. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Anläggare till Laholmsbuktens VA
Vissa jobb syns först när de inte fungerar. Ditt arbete gör skillnad – varje dag.
Hos Laholmsbuktens VA arbetar vi med något som de flesta tar för givet – rent dricksvatten och ett fungerande vatten- och avloppssystem. Vi ser till att människor har tillgång till en av samhällets viktigaste tjänster, dygnet runt, året om.
Nu söker vi en anläggare som vill bli en del av vårt engagerade team och vara med och utveckla framtidens Va-nät.Publiceringsdatum2026-08-05Arbetsuppgifter
• Reparera vatten- och avloppsledningar.
• Anlägga nya VA-ledningar och anslutningar.
• Arbeta med förebyggande underhåll.
• Delta vid akuta insatser som vattenläckor och avloppsstopp.
• Sköta och underhålla våra anläggningar.
Beredskap ingår i tjänsten.Kvalifikationer
• Har minst gymnasieutbildning
• Har minst ett år arbetslivserfarenhet av mark-, anläggnings- eller VA-arbeten.
• Gillar praktiskt arbete utomhus.
• Är ansvarstagande och lösningsorienterad.
• Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
• Har B-körkort
• Krav på svenska språket, både tal och i skrift
Har du erfarenhet av VA-arbeten eller PE-svetsning är det meriterande, men det viktigaste för oss är din inställning och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder dig
✔ Arbeta nära hemmet – våra projekt finns inom Halmstad och Laholm.
✔ Komma hem i tid – inga långresor eller veckopendlingar.
✔ Ett starkt lag – du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och står aldrig ensam.
✔ Stor variation – från akuta insatser till nyanläggningar och förbättringsarbeten.
✔ Möjlighet att utvecklas – vi satsar på utbildning och kompetensutveckling.
✔ En trygg arbetsgivare – ett långsiktigt arbete med goda anställningsvillkor.
✔ Ett viktigt uppdrag – det du gör varje dag gör skillnad för tusentals människor.
Övrig information
Beredskap – en viktig del av uppdraget
Som en del av vårt uppdrag att leverera en trygg vattenförsörjning dygnet runt ingår beredskap i tjänsten enligt ett rullande schema. Det innebär att du tillsammans med dina kollegor finns tillgänglig för att hantera akuta händelser, som exempelvis vattenläckor eller driftstörningar, utanför ordinarie arbetstid.
Du har alltid stöd av erfarna kollegor och arbetar aldrig ensam. Innan du går in i beredskap får du den introduktion och utbildning som behövs för att känna dig trygg i rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholmsbuktens VA AB
(org.nr 559227-1752), https://www.halmstad.se/
Box 149 (visa karta
)
301 04 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Laholmsbuktens Va Ab, Produktion (lbva) Kontakt
Teamledare
Tobias Ivarsson tobias.ivarsson@lbva.se Jobbnummer
10022419