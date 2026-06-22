Anläggare

ESA Entreprenad & Förvaltning AB / Anläggningsarbetarjobb / Haninge
2026-06-22


Visa alla anläggningsarbetarjobb i Haninge, Ödeshög, Hjo, Vadstena, Boxholm eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ESA Entreprenad & Förvaltning AB i Haninge

Vi på ESA Entreprenad AB söker nu erfarna och engagerade anläggare till vårt växande team.

Publiceringsdatum
2026-06-22

Om tjänsten
Som anläggare kommer du att arbeta med varierande mark- och anläggningsprojekt. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Mark- och anläggningsarbeten
Schakt- och fyllnadsarbeten
VA-arbeten
Stensättning och kantstensläggning
Finplanering
Grundläggningsarbeten
Ritningsläsning och utsättning

Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor och maskinförare.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbete
Är ansvarstagande och lösningsorienterad
Kan arbeta både självständigt och i grupp
Har god arbetsmoral och hög närvaro
Behärskar svenska eller engelska i tal och skrift

Meriterande
Erfarenhet av VA-arbeten
APV
Safe Construction
Arbete med laser och utsättning
Arbete med ritningsunderlag

Vi erbjuder
Heltidsanställning med 6 månaders provanställning
Varierande arbetsuppgifter
Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
Möjlighet till utveckling inom företaget
Konkurrenskraftiga villkor
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Skicka din ansökan med CV redan idag till e-postadressen: admin@esaentreprenad.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: admin@esaentreprenad.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ESA Entreprenad & Förvaltning AB (org.nr 559386-4472)

Jobbnummer
9973990

Prenumerera på jobb från ESA Entreprenad & Förvaltning AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ESA Entreprenad & Förvaltning AB: