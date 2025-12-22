Anläggare
2025-12-22
Har du flera års erfarenhet inom anläggning? Van att jobba med varierande projekt inom anläggning, mot större offentliga företag och exklusiva projekt inom privatsektorn? Om du söker en ny utmaning och känner att det stämmer in på dig, Ansök här!
I rollen som anläggare kommer du att arbeta med varierande projekt inom stenarbeten, mark- och grundarbete samt designprojekt. Du ska vara mångsidig med flera års erfarenhet, du kommer bli en del av ett engagerat team där eget ansvar och yrkesstolthet värderas högt.
Plats: Stor-Stockholm och Mälardalen. Du utgår hemifrån med företagsbil.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av markarbeten - tex. Vana av VA, EL, schakter, asfaltsjusteringar, stensättningar
Du är självgående, skötsam och van att ta eget ansvar
B-körkort krävs
Svenska tal och skrift
Meriterande:
Yrkesbevis, heta arbeten, arbete på väg
Utbildning inom anläggning eller VVS.
Vi erbjuder en trivsam och energifylld arbetsplats, där vi ser varandra som mer än bara kollegor - vi är ett sammansvetsat team. Vi ställer höga krav på kvalitet, ansvar och engagemang.
Är du intresserad och vill veta mer?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar DST Bygg & Mark AB med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Anton Holm, anton.holm@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om DST Bygg & Mark AB:
DST Bygg & Mark AB är specialister på Stenarbeten och design-projekt. Vi utför alla typer av markarbeten från betongarbete till park- & trädgårdsskötsel. Vårt riktmärke är att vara bäst på det vi gör, med hög kvalité och bra dialog med våra beställare. Med våra handplockade personal vet vi att vi klarar det vi tar åt oss, för oss är trivsel, glädje och beröm en viktig del av vardagen. Vi arbetar både mot den privata sektorn samt offentliga sektorn. Ersättning
Månadslön - Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9660387