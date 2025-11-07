Anläggare
Om B3 Personal AB B3 Personal är ett bemannings- , Projekt-, och rekryteringsföretag som erbjuder flexibla och kundanpassade lösningar inom bemanning, rekrytering och projektstöd. Vi arbetar med företag i flera branscher och ser till att rätt kompetens finns på rätt plats - när det behövs. Vår styrka ligger i att kombinera kvalitet, engagemang och snabbhet för att skapa långsiktiga samarbeten. Hos oss blir du en del av ett nätverk där din prestation värderas och utvecklas.
Anläggare Vill du arbeta som anläggare med varierande arbete inom mark och anläggning i Stockholm för ett dynamiskt team och bidra till hållbara stadsmiljöer? B3 Personal söker nu en anläggare som kan stötta våra projekt och arbeta med flera olika företag inom vår organisation. Här får du ett omväxlande och självständigt arbete med fokus på service, drift och underhåll i attraktiva utemiljöer.
Om rollen
• Som anläggare hos B3 Personal får du ett omväxlande och praktiskt arbete utomhus där du är med och bygger och underhåller stadens miljöer. Du arbetar med olika typer av mark- och anläggningsarbeten, såsom:
• Grundläggning, rörläggning och schaktarbete
• Stensättning och andra markarbeten
• Service, reparationer och akuta insatser året runt
Du har till din hjälp maskinförare och specialutrustning för att utföra arbetet effektivt och säkert. Rollen kräver att du kan hantera flera arbetsuppgifter parallellt och prestera bra även under tidspress. Yrkesstolthet och prestigelöshet är avgörande - vi söker dig som är en lagspelare och som tar ansvar för kvalitet i varje moment.
Vi söker dig som har
• Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom mark & anläggning eller motsvarande erfarenhet
• Intresse för fysiskt arbete i utemiljö
• B-körkort
• Meriterande: APV (Arbete på väg), heta arbeten, motorsågskörkort, yrkesbevis för anläggningsmaskiner
Vi erbjuder
• Ett varierande arbete med stor frihet
• Möjlighet att arbeta med flera företag inom B3 Personal
• Konkurrenskraftig lön och trygg anställning
Start: Omgående
Plats: Stockholm med möjlighet till uppdrag på andra orter
Ansök idag och bli en del av B3 Personal! Ersättning
