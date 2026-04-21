Androidutvecklare-Android software developer
Valora bemanning AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-04-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Valora bemanning AB i Göteborg
, Trollhättan
, Ängelholm
, Helsingborg
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med den senaste tekniken i en global och innovativ miljö? Vi söker nu en erfaren Androidutvecklare som vill vara med och utveckla framtidens digitala lösningar.
I rollen kommer du att arbeta i ett team som utvecklar avancerade Androidapplikationer och tjänster i samarbete med ledande aktörer som Google. Du blir en del av en organisation som strävar efter att leverera världsledande lösningar inom transport och infrastruktur.
Om rollen
Som Androidutvecklare ansvarar du för att designa och utveckla nya funktioner och applikationer med fokus på prestanda, kvalitet och användarupplevelse. Du arbetar genom hela mjukvarulivscykeln - från utveckling till leverans i produktion.
Du kommer att samarbeta nära med kollegor, leverantörer och andra intressenter i en öppen och inkluderande arbetsmiljö där kunskapsdelning och innovation står i fokus.
Vi erbjuder
En spännande roll i en global organisation
Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken
En inkluderande och öppen arbetskultur
Stora möjligheter till utveckling och lärande
Vi söker dig som:
Har ett starkt intresse för Androidutveckling och ny teknik
Är kommunikativ och kan förklara tekniska lösningar tydligt
Är driven, initiativtagande och trivs i team
Har förmåga att inspirera och bidra till teamets utvecklingPubliceringsdatum2026-04-21Kvalifikationer
Kandidatexamen eller masterexamen inom datavetenskap, mjukvaruteknik, elektronik eller motsvarande
Minst 8 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
God kunskap i Java och/eller Kotlin samt Android designmönster
Erfarenhet av verktyg som Git, Jenkins, Jira och Artifactory
Erfarenhet av testning (unit-, integrations- och systemtestning)
Erfarenhet av radio- eller mediaapplikationer är meriterande
Arbetstider:
100%
Dag
Start- 2026-05-04
Salut- 2026-10-16
Som konsult hos oss får du:
ett spännande uppdrag i en engagerad verksamhet
stöd från en dedikerad konsultchef
konkurrenskraftig ersättning
hjälp med resa och boende vid behov
Om Valora Bemanning
Valora Bemanning är ett bemannings- och rekryteringsföretag specialiserat inom vård och omsorg. Vi samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare över hela Sverige för att säkerställa rätt kompetens på rätt plats.
Vår ambition är att skapa långsiktiga relationer med både konsulter och uppdragsgivare genom kvalitet, tillgänglighet och personlig service. Som konsult hos oss får du en trygg arbetsgivare, nära kontakt med din konsultchef och goda villkor.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Välkommen att bli en del av Valora Bemannings konsultteam!
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: Yasmin@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Android software developer". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
Velora bemanning Jobbnummer
9867733