Android Automotive Engineer
Knightec Group Software and Cloud AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-26
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Därför är detta jobb för dig
Knightec Group är med och utvecklar nästa generation av uppkopplade fordon och intelligenta infotainmentsystem. Tillsammans med våra kunder tar vi fram framtidssäkra mjukvarulösningar, från plattformsnära utveckling i Android Automotive till avancerade applikationer och integrerade systemlösningar.
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom Android- eller embeddedutveckling. Hos oss kommer du att arbeta i projekt som sträcker sig från plattformsutveckling nära hårdvara till moderna Automotive-lösningar med fokus på användarupplevelse och uppkoppling.Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Du blir en del av affärsområdet Software & Cloud, där vi i Göteborg är omkring 170 kompetenta och engagerade kollegor. Vi arbetar i en bredd av uppdrag, allt från systemnära utveckling inom Android Automotive till applikationsutveckling och integration i komplexa fordonsmiljöer.
Du kommer få arbeta i projekt som passar din erfarenhet och intressen, i våra inhouse-team eller ute hos kund. Samtidigt får du möjlighet att bidra i utvecklingen av framtidens mjukvarudefinierade fordon och produkter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Design och utveckling av system- och applikationsmjukvara inom Android Automotive i C++ och Kotlin
Integration mellan Android-plattformen och underliggande system samt fordonets funktioner
Delta i kravarbete, arkitektur, test och kvalitetssäkring
Samarbete i tvärfunktionella team inom mjukvara, system och fordonsteknikKvalifikationer
Vi söker dig som har några års erfarenhet inom mjukvaruutveckling och som vill fortsätta utvecklas, både tekniskt och tillsammans med andra. Du gillar att arbeta brett, är nyfiken och samarbetsinriktad.
Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
• Minst 3 års erfarenhet av mjukvaruutveckling i C++ och/eller Kotlin • Minst kandidatexamen inom datateknik, elektroteknik eller motsvarande • Erfarenhet av Android Automotive OS eller AOSP • Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i HAL (Hardware Abstraction Layer) • Embedded Linux • CI/CD och moderna utvecklingsverktyg • Fordonssystem och automotive-standarder
En spännande resa med Knightec Group
Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information
Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-06-26. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Victoria Olsson, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7795289-2072247". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Software and Cloud AB
(org.nr 556403-0996), https://career.knightecgroup.com
Lindholmsallén 2 (visa karta
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417 55 GÖTEBORG Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9980024