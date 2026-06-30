Anbudskoordinator sökes till Bonliva
Bonliva AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-06-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bonliva AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Anbudskoordinator till Bonliva
Vill du arbeta i en roll där struktur, samarbete och affärsmässighet möts? Har du ett intresse för upphandling, avtal och affärsprocesser och trivs i ett administrativt arbete med många kontaktytor? Då kan du vara den vi söker till rollen som Anbudskoordinator.
Tjänsten omfattar initialt 50 %, men omfattningen kan komma att utökas över tid. Därför söker vi dig som är flexibel och trivs i en roll som kan växa och utvecklas.
Om rollen
Som anbudskoordinator blir du en viktig del av vårt team som arbetar med att ta fram, följa upp och lämna anbud i upphandlingar. Rollen är bred och kombinerar administration, samordning och praktiskt anbudsarbete med inslag av avtalsuppföljning och hantering.
Du kommer bland annat att:
Hantera och kvalitetssäkra administrativa delar i anbudsprocessen.
Samordna information och dokumentation mellan olika avdelningar.
Stötta anbudsteamet vid inlämning av anbud i upphandlingssystem.
Följa upp avtal och säkerställa att krav och villkor efterlevs.
Bidra till utveckling av rutiner och arbetssätt inom anbuds- och avtalsprocessen.
Ta fram och rapportera statistik till kunder.
Säkerställa att deadlines hålls och att alla krav uppfylls.
Du samarbetar tätt med kollegor inom anbud, sälj, IT och ekonomi och har en central roll i att säkerställa att våra anbud och avtal håller hög kvalitet genom hela processen. Rollen innebär också ett nära samarbete med anbudsansvarig, och du rapporterar till operativ chef för anbud & avtal.
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen tror vi att du är noggrann, strukturerad och självgående, men samtidigt prestigelös och trivs med att samarbeta. Du har lätt för att sätta dig in i nya processer och gillar att arbeta i en varierad vardag med flera parallella uppgifter.
Vi ser gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom upphandling, inköp, bid management, ekonomi eller motsvarande område.
Erfarenhet av administrativt anbudsarbete, gärna i en koordinerande eller stödjande roll.
Intresse eller erfarenhet av avtalsuppföljning och anbudsarbete.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Mycket god datorvana och förmåga att arbeta i digitala system.
Erfarenhet av arbete med offentlig upphandling eller anbudsprocesser är meriterande, men det viktigaste är att du har rätt driv, ordningssinne och vilja att utvecklas.
Vi erbjuder Hos Bonliva blir du en del av ett engagerat team med högt tempo, stark laganda och fokus på kvalitet. Vi erbjuder en roll där du får arbeta brett, ta ansvar och bidra till företagets fortsatta framgång.
Placering: Kontoret i Stockholm Omfattning: 50 % (med eventuell möjlighet till utökning) Tillträde: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7997011-2079159". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bonliva AB
(org.nr 556857-2886), https://career.bonliva.se
Sankt Eriksgatan 117 (visa karta
)
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Bonliva Jobbnummer
9986057