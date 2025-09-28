Anbudskonsult med eget ansvar

Vitreum AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2025-09-28


Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vitreum AB i Stockholm, Salem eller i hela Sverige

Som Anbudskonsult hjälper du företag att vinna fler affärer genom att utveckla och skriva konkurrenskraftiga anbud i offentliga och privata upphandlingar. Rollen kombinerar strategiskt tänkande, affärsmässig förståelse och starka kommunikativa färdigheter.

För rätt person är rollen flexibel. Vi utformar den så att den passar både dina styrkor och våra behov. Du kommer bland annat att:
Analysera upphandlingar och kravställningar

Strukturera och skriva anbud som sticker ut och övertygar

Arbeta nära våra kunder för att framhäva deras unika värden

Bidra till att bygga upp processer och metoder i bolaget

Publiceringsdatum
2025-09-28

Dina arbetsuppgifter
Analysera upphandlingsunderlag och identifiera krav och möjligheter

Strukturera och formulera tydliga, välargumenterade och vinnande anbud

Samarbeta med kundens experter för att lyfta fram styrkor och mervärden

Säkerställa att anbuden är både formellt korrekta och övertygande

Bidra med förbättringsförslag i kundens anbudsprocesser

Vem du är
Du har erfarenhet av att skriva eller projektleda anbud/upphandlingar

Du kan omsätta komplex information till tydliga och säljande texter

Du trivs med deadlines och att arbeta målinriktat

Du är både noggrann och kreativ - du hittar lösningar inom ramarna

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
E-post: maria@sodr.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Vitreum AB (org.nr 559498-3727)

Arbetsplats
Convendum

Kontakt
Maria S
maria@sodr.se

Jobbnummer
9529846

Prenumerera på jobb från Vitreum AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vitreum AB: