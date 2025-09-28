Anbudskonsult med eget ansvar
2025-09-28
Som Anbudskonsult hjälper du företag att vinna fler affärer genom att utveckla och skriva konkurrenskraftiga anbud i offentliga och privata upphandlingar. Rollen kombinerar strategiskt tänkande, affärsmässig förståelse och starka kommunikativa färdigheter.
För rätt person är rollen flexibel. Vi utformar den så att den passar både dina styrkor och våra behov. Du kommer bland annat att:
Analysera upphandlingar och kravställningar
Strukturera och skriva anbud som sticker ut och övertygar
Arbeta nära våra kunder för att framhäva deras unika värden
Bidra till att bygga upp processer och metoder i bolaget
Analysera upphandlingsunderlag och identifiera krav och möjligheter
Strukturera och formulera tydliga, välargumenterade och vinnande anbud
Samarbeta med kundens experter för att lyfta fram styrkor och mervärden
Säkerställa att anbuden är både formellt korrekta och övertygande
Bidra med förbättringsförslag i kundens anbudsprocesser
Vem du är
Du har erfarenhet av att skriva eller projektleda anbud/upphandlingar
Du kan omsätta komplex information till tydliga och säljande texter
Du trivs med deadlines och att arbeta målinriktat
Du är både noggrann och kreativ - du hittar lösningar inom ramarna
Sista dag att ansöka är 2025-10-28
