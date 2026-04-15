Anbudgivare i Sala
Är du vår nya kollega i vårt glada och härliga gäng på Holm Trävaror?
Holm Trävaror AB är en ledande leverantör av träbaserade skivor, massivträ, kantlist, lim m.m. till industri, skola och bygghandel. Företaget är etablerat i Sävsjö, Sala, Göteborg, Stockholm och Skellefteå, samt har två bolag i Finland. Vi omsätter ca 450 Mkr och är totalt 70 medarbetare.
Då vår nuvarande anbudsgivare går vidare mot nya utmaningar söker vi nu hennes ersättare.
För att lyckas i rollen ser vi att du har ett starkt affärssinne, ett högt servicetänk och en mycket god förmåga att arbeta strukturerat. Du är van att driva ditt arbete självständigt, samtidigt som du samarbetar effektivt med kollegor inom försäljning, inköp och ledning. Du har ett naturligt driv och en förmåga att skapa långsiktiga relationer, både internt och externt.
Om rollen
Du kommer att ha en central roll i vårt arbete med fokus mot offentlig sektor där du ansvarar för hela anbudsprocessen - från insamling av underlag och kalkylering till färdigt anbud och avtalsuppföljning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Leda och driva anbudsprocesser inom offentlig upphandling, med fokus på träslöjd
* Sammanställa information och priser för anbud samt säkerställa hög kvalitet i leveranser
* Bevaka och följa upp avtal
* Samla in och rapportera statistik kopplat till avtal och upphandlingar
* Löpande bearbeta inkomna order
* Ta emot och besvara samtal, inklusive växelsamtal
* Uppdatera och sammanställa prislistor
* Hantera prislistor i leverantörsportaler
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter egenskaper som affärsmässighet, engagemang, struktur och ett pragmatiskt arbetssätt.
Vi söker dig som har:
* Tidigare erfarenhet av offentlig upphandling och anbudsarbete
* God förmåga att arbeta med kalkyler, prissättning och analys
* God systemvana och erfarenhet av Office 365
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både i tal och skrift
* Erfarenhet inom trävarubranschen är meriterande.
Vi intervjuar kandidater löpande. Sista ansökningsdag är 4 maj.
Har du frågor kring tjänsten så är du välkommen att ta kontakt med vår platschef i Sala: Sofie Arenander Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
E-post: ansokan@holmtravaror.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anbudsgiare till Sala". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Holm Trävaror AB
(org.nr 556042-3641) Kontakt
Platschef
Sofie Arenander sofie.arenander@holmtravaror.se +46760280258 Jobbnummer
