Analytisk kemist till kvalitetskontrollaboratoriet (QC) Malmö
2026-01-21
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och Strängnäs.
Läs gärna mer på www.apl.se
APL söker en noggrann och kvalitetsmedveten analytisk kemist till vårt kvalitetskontrollaboratorium (QC) i Malmö. Då en av våra uppskattade kollegor går i pension, söker vi nu en ny medarbetare som vill bli en del av vårt engagerade team. Hos oss arbetar cirka 14 personer tillsammans för att säkerställa kvaliteten på våra läkemedelsprodukter - ett arbete som gör verklig skillnad för människors hälsa.
Om rollen Som analytisk kemist ansvarar du för att utföra, dokumentera och rapportera kemiska och fysikaliska analyser av läkemedelsprodukter i enlighet med gällande metoder och kvalitetskrav. Du bidrar till laboratoriets utveckling genom arbete med ständiga förbättringar. Rollen innefattar även instrumentansvar, där du säkerställer drift, kalibrering och underhåll av dina tilldelade utrustningar. Tack vare vår breda analysportfölj får du möjlighet att utveckla en djup och mångsidig kompetens inom flera olika analystekniker.
Vanliga analystekniker:
HPLC, UPLC, GC
Titrering
UV/Vis
Våtkemiska metoder
TOC analyser
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med en provanställning. Tjänsten är på heltid, 40 tim/veckan, dagtid, måndag-fredag och placeringsorten är Malmö.
Vi söker dig som har
Akademisk examen med kemisk inriktning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av kemiska/fysikaliska analyser inom QC-verksamhet, kromatografiska tekniker HPLC/UPLC och GC
Kunskap om GMP
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
God förståelse för engelska
Meriterande: Vi söker dig med gedigen praktisk och teoretisk erfarenhet av HPLC/UPLC/GC, gärna med kompetens inom Waters system och Empower.
Vi tror att du trivs i laboratoriemiljö och har ett strukturerat och noggrant arbetssätt. Du är en kvalitetsmedveten person som förstår vikten av att dokumentera ditt arbete och att följa instruktioner. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i team på ett lojalt och prestigelöst sätt.
Hos oss får du APL kännetecknas av en öppen och dynamisk atmosfär med korta beslutsvägar. För att du ska trivas behöver våra värderingar affärsmässig, lyhörd, lösningsorienterad och ansvarstagande passa in på dig.
Alla medarbetare har en individuell utvecklingsplan och tydliga mål som kontinuerligt följs upp. Detta ger var och en möjligheten att påverka sin egen situation och bidra till vår gemensamma utveckling och vi uppmuntrar aktivt till intern rörlighet.
Du får tillgång till en förmånsportal där vi samlar våra förmåner och erbjudanden, t ex friskvårdsbidrag och kostförmån. Vi har kollektivavtal med Unionen och SACO och därtill hörande förmåner, exempelvis tjänstepension, försäkringar, flextid och lediga klämdagar. På samtliga orter finns friskvårdsgrupper som arrangerar olika typer av aktiviteter.
Ansökan: Sista ansökningsdag är den 15 februari 2026. Ansökan görs via länken i annonsen, vi tar inte emot ansökningar via e-mail. Vi arbetar med löpande urvalsprocess och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag. Tillträde enligt överenskommelse.
För information: Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Tanja Knöös via e-post: tanja.knoos@apl.se
eller telefon: +46 735 152 148.
Övrigt: Innan ev. anställning kommer du att få göra en alkohol-/drogtest samt kommer vi att göra en bakgrundskontroll på dig via Bakgrundskollen.se.
Välkommen att dela en spännande framtid med oss på APL!
(org.nr 556758-1805), https://karriar.apl.se
Celsiusgatan 43 (visa karta
)
201 20 MALMÖ Arbetsplats
