Analytiker till lokalpolisområde Södertälje
Polismyndigheten, Polisregion Stockholm / Organisationsutvecklarjobb / Södertälje Visa alla organisationsutvecklarjobb i Södertälje
2026-02-06
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Polisområde Stockholm syd är Sveriges största polisområde. Här bor och arbetar närmare 1 miljon invånare. Polisområde Stockholm syd är indelat i åtta lokalpolisområden: Globen, Farsta, Skärholmen, Nacka, Haninge/Nynäshamn, Huddinge, Botkyrka och Södertälje. På polisområdesnivå finns utredningssektionen, grova brottsektionen, spaningssektionen, sektionen för brott i nära relation, sektionen för operativt stöd och utredningsjoursektionen. Vidare finns ett polisområdeskansli.
Lokalpolisområde Södertälje ingår i polisområde Stockholm syd. Inom lokalpolisområdet finns det ingripande- och brottsförebyggande verksamhet, utredningsgrupper samt stöd och service. Lokalpolisområdet innefattar flera områden klassade som utsatta och särskilt utsatta med komplexa problembilder kopplade till organiserad brottslighet och kriminella nätverk. Publiceringsdatum2026-02-06Arbetsuppgifter
Som Analytiker arbetar du nära chefer och nyckelfunktioner i ledningsarbetet av lokalpolisområdet. Du stödjer hela kedjan från lägesbild och problemförståelse till uppföljning och utvärdering av olika åtgärders effekter i praktiken. I arbetsuppgifterna ingår att bidra till att skapa struktur och tydlighet inom verksamhetsområdet samt att utföra analyser av pågående och framtida inplanerade aktiviteter. Tjänsten är bred och i rollen växlar du mellan strategiskt, operativt och analytiskt perspektiv utifrån organisationens behov. Du kommer att vara ett strategiskt stöd i ledningsprocessen samt för vissa delar i lokala arbetsgrupper.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta fram, sammanställa och värdera lägesbilder
• Stödja ledningsarbetet av lokalpolisområdet med fokus på uppdrag, målsättningar, framgångsfaktorer och önskat resultat
• Följa upp och analysera effekter av genomförda åtgärder
• Bidra till operativ planering och värdering inför inriktning och prioriteringar
• Fungera som analytiskt stöd i möten och ledningsforum
• Presentera analytiskt material internt KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk utbildning inom exempelvis juridik, kriminologi eller systemvetenskap, alternativt svensk polisexamen, eller annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer betydelsefull
• Erfarenhet av analysarbete inom Polismyndigheten eller annan liknande komplex organisation som t ex Kriminalvården eller Försvarsmakten
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift på svenska
• Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har något av följande:
• Tidigare erfarenhet av att bereda beslutsunderlag
• Genomförd stabsutbildning inom relevant organisation
• Kunskap om ledning av brottsbekämpning
• Förståelse för Polismyndighetens uppdrag och organisation
• Erfarenhet av att hålla presentationer Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad och initiativtagande med en framstående analytisk förmåga då arbetet innebär att hantera och bearbeta stora mängder data och information. Tjänsten kräver noggrannhet och en utvecklad förmåga att se samband i komplexa underlag. Du trivs i en föränderlig, mångfacetterad och händelsestyrd miljö som ställer höga krav på självständighet och flexibilitet. Du har en fallenhet för tydlig kommunikation och månar om starka relationer i samarbeten och samverkan med kollegor och andra berörda.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Södertälje, Stockholm
Funktion: Analytiker
Ansök genom att bifoga ditt CV och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
