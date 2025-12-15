Analytiker till enheten Datautveckling
2025-12-15
Vill du arbeta i en miljö där komplexa system och varierande frågeställningar är en del av vardagen? Har du ett analytiskt sinne, viljan att lära dig och tålamod att stötta våra institut i deras arbete med rapportering? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om jobbet
Som analytiker på enheten Datautveckling arbetar du i ett agilt team med kollegor från verksamheten och it som både ansvarar för migrering av vår nya analysplattform och hanterar in- och utrapporteringsdata för periodisk rapportering. Du arbetar bland annat med kravställning, test & felsökning, support för våra institut, databassökning & registervård samt är kontaktyta och samarbetar med andra nationella- och internationella myndigheter. Dessutom deltar du i arbetet med att programmera, främst i SAS och Python, som ett verktyg för att analysera data och utveckla lösningar som förenklar och effektiviserar processer.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har akademisk examen inom ekonomi, systemutveckling, datavetenskap eller liknande
• har något års erfarenhet av SQL
• har något års erfarenhet av Python
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har några års erfarenhet av liknande roll
• har erfarenhet av formaten XBRL och/eller Json
• har erfarenhet av att skapa rapporter i Power BI eller liknande verktyg
• har arbetat med versionshantering och kodgranskning i Gitlab
• har arbetat med supportfunktioner och utvecklat god förståelse för service och problemlösning
• god förståelse för processer kring datakvalitet
• tidigare arbetat med SAS-programmering, SAS Enterprise Guide och/eller SAS Visual Analytics
• har erfarenhet av att ha arbetat enligt SAFe och agila metoder.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• vara effektiv även när uppgifterna är rutinartade
vara hjälpsam, flexibel och bemöta andra på ett vänligt och respektfullt sätt.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Anställningsform:
Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning:
HeltidKontaktperson för detta jobb
Linda Cyrén, enhetschef, 08-408 983 74
Sista ansökningsdag:
2026-01-11 Ersättning
