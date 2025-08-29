Analytiker med inriktning försörjningsanalys
2025-08-29
MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld med fokus på utveckling av det civila försvaret. Vi stärker Sveriges förmåga att fungera i kris och till och med krig. Det betyder att alla våra medarbetare bidrar till beredskap och motståndskraft. Från norr till söder sprider vi kunskap och agerar för att skydda liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Den 1 januari byter vi namn till Myndigheten för civilt försvar.
Vill du göra skillnad och tillsammans med oss arbeta för ett säkrare samhälle? Då kanske du är vår nästa kollega!
Som analytiker kommer du vara med i utvecklingen och bidra till att etablera ett helt nytt system för försörjningsanalyser och försörjningsrelaterade lägesbilder i syfte att stärka Sveriges försörjningsberedskap.
Inom enheten för försörjningsanalys bedrivs en befintlig analysverksamhet för granskning av utländska direktinvesteringar av företag som bedriver samhällsviktig verksamhet. Funktionen analyserar även investeringar inom andra skyddsvärda områden som t.ex. kritiska råvaror och hantering av känsliga person- och lokaliseringsuppgifter.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter
Du kommer in i en spännande utvecklingsfas där funktionen för försörjningsanalys etableras. Rollen som analytiker innebär att stödja berörda myndigheter med metoder och arbetssätt kring att planera och genomföra försörjningsanalyser med olika tidsperspektiv. Du kommer också genomföra försörjningsanalyser och ta fram underlag för försörjningsrelaterade lägesbilder inom myndighetens ansvarsområde.
Analys- och utredningsuppdrag kan variera över tid men en viktig grund är att skapa en struktur för inhämtning, bearbetning, analys och bedömning av information som sedan ligger till grund för slutsatser till stöd för beslutsfattare. Arbetet innebär nära samverkan med kollegor inom myndigheten och med andra samhällsaktörer, inklusive branschorganisationer och företag. Även deltagande och utbyten i internationella nätverk kan förekomma.
Som analytiker med inriktning försörjningsanalys kommer du även:
- delta i arbetet med att stötta andra delar av MSB:s analysprodukter där kunskap om försörjningsberedskap och försörjningsrelaterade störningar efterfrågas
- leda och delta i avdelningens pågående utvecklingsprojekt
- involveras i enhetens arbete inom ramen för det nationella granskningssystemet för utländska direktinvesteringar
Dina kunskaper och kompetenser
Som person vill vi att du ska bidra med din analytiska förmåga där du kan sätta dig in i omfattande underlag och kan bryta ned komplex information och i samverkan med dina närmaste kollegor lösa komplicerade uppgifter.
Vi söker dig som har:
- ett starkt intresse för sambanden mellan handels- och säkerhetspolitik
- akademisk examen med inriktning statsvetenskap, företagsekonomi, nationalekonomi, juridik, statistik eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig
- minst tre års relevant arbetslivserfarenhet för anställningen
- teoretisk och praktisk kunskap om olika analysmodeller och metoder
- grundläggande kunskap och intresse inom utrikes, säkerhet- och försvarspolitik
- god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete med, eller kunskap om krisberedskap och totalförsvar
- erfarenhet av analysarbete med fokus på försörjnings- och leveranskedjor
- erfarenhet av att arbeta med närliggande områden såsom inköpsanalys, riskanalys, marknadsanalys eller motsvarande
- erfarenhet av att kravställa, utveckla alternativt använda IT-system med fokus på analys och visualisering av större datamängder
- kunskap om kontinuitetshantering inom samhällsviktig verksamhet,
- grundläggande kunskap om förvaltningsrätt, konkurrensrätt, upphandlingsjuridik, EU:s statsstödsregler eller andra närliggande områden som är relevanta för offentliga och privata aktörers agerande på en konkurrensutsatt marknad.
Som alla medarbetare och ledare hos oss förväntas du kunna arbeta uppdragsorienterat, utvecklingsinriktat, dialoginriktat, ha god självkännedom och bidra genom att vara ett föredöme.
Du ska kunna arbeta på ett strukturerat sätt och uttrycka dig väl i muntlig kommunikation. Du har hög integritet och säkerhetsmedvetenhet då arbetet kan omfatta sekretessbelagd information.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare på heltid som inleds med en provanställning.
Din placeringsort kommer att vara Karlstad eller Stockholm och resor i anställningen förekommer. Du har också möjlighet att genomföra delar av ditt arbete på distans.
Svenskt medborgarskap är ett krav för anställning på MSB då den innebär placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
På enheten för försörjningsanalys är vi ca tio medarbetare och vi finns i både Karlstad och Stockholm. På vår avdelning har vi både erfarna och juniora medarbetare.
Vi har aktivitetsbaserat kontor där du kan välja arbetsplats efter egna behov.
Vi erbjuder dig också en möjlighet att ta ut friskvårdstimme och du får även ett friskvårdsbidrag. För dig som statligt anställd finns också förmånliga semestervillkor.
Alla vi som arbetar på MSB förväntas och ska bidra till ökad jämställdhet och likabehandling för en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Vill du veta mer?
Har du frågor är du välkommen att kontakta enhetschef Niklaz Kling. Fackliga företrädare är Jörgen Mählér (Saco-S), Jan Fenelius (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.
