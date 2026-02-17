Analytiker - energisystem
2026-02-17
Energisystemet befinner sig i en omfattande omställning för att nå EU:s och Sveriges klimat- och energimål och samtidigt säkerställa ett långsiktigt hållbart samhälle. För att stärka vårt analysarbete söker vi nu dig som är i början av din karriär och vill bidra till utvecklingen av framtidens energisystem. Vill du ta nästa steg och arbeta med kvalificerad analys av energisystemets utveckling, styrmedel och policyfrågor - i en verksamhet med stor betydelse för Sveriges klimatarbete? Ansök idag och gör avtryck i vår organisation!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - utvärdera energipolitiska mål, styrmedel och marknadens utveckling
Rollen innebär att du arbetar med kvalificerat utrednings- och analysarbete inom energisystemets olika delar. Arbetet kan innebära både fördjupning inom ett specifikt område och analyser av övergripande frågeställningar där hela energisystemets utveckling sätts i fokus. Du analyserar energipolitiska mål och styrmedel, energimarknadens utveckling samt omvärldsfaktorer som påverkar energisystemet. Du är även med och tar fram prognoser och scenarier för framtida utveckling. En viktig del av rollen är att bedöma samhällskonsekvenser av olika vägval och väga effekter mot varandra. Du skriver rapporter och beslutsunderlag samt kommunicerar resultat och slutsatser både internt och externt. Arbetet bedrivs tvärvetenskapligt, där du tar eget ansvar samtidigt som du samarbetar nära kollegor inom myndigheten och i dialog med externa aktörer.
Kvalifikationer
I den här rollen söker vi dig som är i början av din karriär. Du har en akademisk examen, motsvarande minst tre års heltidsstudier med inriktning mot energisystem, energiteknik, nationalekonomi, statsvetenskap eller annat område som Energimyndigheten bedömer är relevant. Vidare har du minst sex månaders relevant arbetslivserfarenhet inom energiområdet. Du har goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt goda kunskaper inom IT- system och program.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att analysera frågor kopplade till omställningen av Sveriges energisystem, samt arbete med prognoser och scenarier. Har du dessutom arbetat inom statlig myndighet är även det meriterande.
Personliga egenskaper
Som person är du självständig, strukturerad och gillar att ta ansvar. Du har samtidigt lätt för att anpassa dig till nya omständigheter och arbetar bra med andra människor. Du driver strukturerat dina egna processer och tar ansvar för din uppgift med en hög kvalitetsmedvetenhet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Vi ser fram emot att träffa dig med driv, engagemang och intresse för tjänsten!
Energimyndighetens analysavdelning är navet i Energimyndighetens utredningsarbete och ansvaret sträcker sig över alla typer av energi- och klimatfrågor, energi- och elsystemsfrågor, styrmedelsanalyser, uppföljning och utvärdering, prognoser och scenarier. Vi jobbar aktivt med samtliga av energipolitikens tre pelare. Regeringen är vår främsta uppdragsgivare men vi arbetar också kunskapshöjande mot samhället i stort.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 9 mars 2026.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-001979. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Frågor?
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Martin Johansson på 016-544 21 28 alternativt Rekryteringskonsult Jennifer Nilsson på telefon 0720796988. Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter:
Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
