Ambulerande medicinsk fotterapeut

Vi söker en engagerad och kvalificerad medicinsk fotvårdsterapeut för vår verksamhet inom medicinsk fotvård. Om du brinner för att hjälpa människor, då kan du vara den vi letar efter!Publiceringsdatum2026-01-18Om företaget
Vi är ett företag inom medicinsk fotvård som strävar efter att erbjuda högkvalitativa behandlingar för våra kunder. Vi finns idag både i Uppsala och Stockholm. Vi söker en medicinsk fotterapeut som ska kunna köra ambulerande för vår verksamhet. Dina arbetsuppgifter
Utföra medicinsk fotvård för kunder med olika fotrelaterade problem och behov. Du skall kunna behandla vanliga fotproblem såsom liktornar, förhårdnader, nagelproblem med mera. Ge råd om fotvård och förebyggande åtgärder. Du ska kunna besöka kunder i hemmiljö.
Vi söker
Vi söker dig som har medicinsk fotvårdsterapeut utbildning.
Har god kommunikationsförmåga och empati gentemot kunder.
Har god arbetsmoral och villig att utvecklas med oss.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Flexibel och noggrann.
Goda datorkunskaper.
Kunna arbeta självständigt.Körkortskrav
Det är meriterande om du har utbildning för att kunna ta emot remiss och behandla diabetiker. Körkort är också meriterande. Det är även meriterande om du har arbetat tidigare med ambulerande fotvård.
Skicka gärna in din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden.
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
