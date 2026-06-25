Amanuenser till Musikhögskolan Ingesund
Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier / Pedagogjobb / Arvika Visa alla pedagogjobb i Arvika
2026-06-25
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Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar samhällsviktig kunskap som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och öppenhet och det är nära mellan människor, roller, ämnen och forskning. Grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i Värmland, en naturnära och kulturrik region där vi är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med samhället.
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 18 700 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: kau.se/jobb
Beskrivning
Musikhögskolan Ingesund (MHI) är en del av Institutionen för konstnärliga studier vid Karlstads universitet och utgör universitetets andra campus i Arvika. MHI är en välrenommerad högskola med god studentrekrytering. Här ges ämneslärarexamen i musik, inriktning gymnasiet, med avsikt att utbilda konstnärliga pedagoger med kompetens för såväl gymnasieskola som grundskola samt musik- och kulturskolor. MHI har numer även rätt att utfärda konstnärlig examen på kandidat och masternivå.
Vi söker nu amanuenser som kan bemanna vårt studentcentrum här på MHI. Du är ansiktet utåt och en viktig del av den dagliga verksamheten. Du möter studenter, lärare och gäster och bidrar till att skapa en välkomnande och professionell atmosfär i verksamheten.
Arbetsuppgifter
Amanuensen är student som vid sidan av sina studier stöttar verksamheten vid Musikhögskolan Ingesund genom att:
Ta emot och ge service till studenter, personal och besökare
Ansvara för receptionens dagliga drift, hantera telefon, e-post och viss administration
Vara behjälplig med att boka lokaler, möten samt utrustning
Utföra vissa administrativa uppgifter kopplade till verksamheten
Behörighetskrav
Du ska vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå vid något av Musikhögskolans program eller ettåriga kurser. Du har även goda kunskaper i såväl svenska som engelska.
Alla anställda vid Karlstads universitet ska dessutom ha god förmåga att samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt. De ska även ta ansvar för både verksamheten och det egna arbetet samt bidra till en god arbetsmiljö.
Bedömningsgrunder
Särskilt vikt läggs vid goda studieresultat och personliga egenskaper som god organisatorisk förmåga, samarbetsförmåga, flexibilitet och noggrannhet samt hög servicenivå. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Villkor
Anställningen är tidsbegränsad på deltid med en omfattning på 10-20 % av heltid, vilket motsvarar ca ett arbetspass om tre timmar två-tre vardagar i veckan. Som amanuens vid MHI kommer du att arbeta dagtid. Arbetets förläggning överenskoms via ett på förhand uppgjort schema. Tillträde fr.o.m. höstterminen 2026-08-24 eller enligt överenskommelse, till och med 2026-12-20. Anställningen kan komma att förlängas, dock sammanlagt längst tre år, under förutsättning att behörighetskraven fortfarande är uppfyllda.
Ansökan
Ansökan görs via Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Du ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.
Ansökan ska bestå av:
CV
personligt brev, med beskrivning av dina kvalifikationer och intressen i förhållande till anställningens innehåll
redogörelse för språkkunskaper
kopior på betyg samt ev. tidigare examensbevis och intyg
intyg på pågående studier inom program eller kurs vid Musikhögskolan Ingesund
minst två referenspersoner (till exempel lärare eller tidigare chef)
Alla handlingar som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan. (inte enbart länkar). Namnge varje uppladdat dokument så det tydligt framgår vad det innehåller.
Ange referensnummer REK2026/169.
Sista ansökningsdag är den 3 augusti 2026.
Välkommen med din ansökan!
Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads Universitet
(org.nr 202100-3120), http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anstallningar
Universitetsgatan 2 (visa karta
)
651 88 KARLSTAD Arbetsplats
Karlstads universitet / Institutionen för konstnärliga studier Kontakt
OFR/S ST, Denita Gustavsson denita.gustavsson@kau.se 054-7001434 Jobbnummer
9979885