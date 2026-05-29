Amanuens till ABM

Amanuens till Uppsala universitet, Institutionen för ABM
Vill du arbeta med administration och stöd i samarbete med kompetenta och trevliga kollegor? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som Amanuens till Institutionen för ABM på Uppsala universitet.
Vid institutionen för ABM bedrivs utbildning på avancerad nivå inom masterprogrammet i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och musei- och kulturarvsvetenskap), masterprogrammet i Digital Humaniora samt utbildning på forskarnivå inom biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen har i dagsläget ett tiotal lärare och forskare samt ett flertal doktorander. Nu söker vi en driven och positiv amanuens som vill vara med och förvalta och utveckla vår administration.
Arbetsuppgifter: Det huvudsakliga arbetsinnehållet för denna amanuens är att utföra undervisnings och institutionsadministrativa uppgifter. I tjänsten ingår även att administrera institutionens externa webbplats. Exempel på arbetsuppgifter:
framtagning och distribution av kursmaterial filmning och streaming av föreläsningar övrig administration kring kurser lärarstöd i samband med undervisning administrera institutionens externa webbplats på svenska och engelska
Kvalifikationskrav: För anställning krävs att du är aktivt studerande vid Uppsala universitet. Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift, krävs. God datorvana är ett krav. Eftersom arbetet innebär dagliga kontakter med forskare, lärare och administrativ personal är det viktigt att amanuensen fungerar inom arbetslaget. Anställningen förutsätter god initiativ- och samarbetsförmåga, stor ansvarskänsla samt prestigelös och positiv inställning till att bistå andra med hjälp. Ett aktivt deltagande i institutionens arbete, på plats i Uppsala, ingår i uppdraget.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller annan administrativ erfarenhet. Att du har lätt för att lära dig och arbeta med olika datorsystem. Meriterande är också om du har erfarenhet av CMS-verktyget Sitevision samt av att kunna tillgänglighetsanpassa digitalt material.
Om anställningen: Anställningen är tidsbegränsad enligt HF 5 kap § 12. Omfattningen är 20-40 %. Tillträde 19 augusti 2026 eller enligt överenskommelse, till 30 juni 2027, men kan komma att förlängas. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Prefekt Olle Sköld, e-post olle.skold@abm.uu.se
, tel. 018-471 25 98.
Välkommen med din ansökan senast den 12 juni 2026, UFV-PA 2026/1737. Rekrytering kommer att ske löpande och beslut förväntas tas innan 1 juli, dock med tillträde i augusti.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 500 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
Fackliga företrädare: Saco-S - saco-s@uu.se
, Seko - seko@uadm.uu.se
, ST (OFR/S) - ofr@uu.se Så ansöker du
