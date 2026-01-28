Amanuens i socialt arbete
2026-01-28
Örebro universitet skapar framtiden genom internationellt konkurrenskraftig forskning och erbjuder utbildningar som tillhör landets bästa. Vi söker en amanuens i socialt arbete vid Institutionen för beteende-, social och rättsvetenskap. Som amanuens kommer du att vara en viktig del av vår fortsatta resa med samhällsuppdraget forskning och utbildning i fokus.
Bakgrund
Vid Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid BSR bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Enheten för socialt arbete erbjuder socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet samt fristående kurser på grund- och avancerad nivå.
Almaspelet är ett forskningsprojekt som startade under år 2025, och syftar till att utveckla ett dataspel enligt Serious Games, för barn med NPF och deras familjer. Syftet med spelet är att stärka samspel och stöd i sociala situationer.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att, tillsammans med projektledaren och forskargruppen, arbeta fram ett dataspel utifrån specifika barnböcker som handlar om en flicka med NPF. I arbetsuppgifterna ingår att delta under hela processen med att skapa spelet, med fokus främst på grafik, illustrationer och animering. Samverkan med barn med NPF och deras närstående sker löpande under processen.
För arbetsuppgifterna krävs i viss mån flexibilitet beroende på forskningsprojektets olika faser. Arbetsuppgifterna planeras i samråd med projektledaren som ansvarar för projektets utförande och i andra hand med huvudansvarig forskare eller enhetschef.Kvalifikationer
För att vara behörig till anställning som amanuens krävs att du är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Dessutom ser vi gärna att du bedriver studier på Örebro universitet.
Vi söker dig som under dina studier har visat intresse för utveckling och forskningssamverkan.
Arbetsuppgifterna sker på svenska vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket.
Vi lägger tonvikt på dina personliga egenskaper såsom att du kan arbeta både självständigt och i team med andra amanuenser, har god samarbetsförmåga, är serviceinriktad samt kan prioritera bland arbetsuppgifter.
Information
Anställningens omfattning är 30 % med start 2026-04-15. Lön utgår i enlighet med lokalt kollektivavtal.
Amanuenser får anställas för ett år i taget, den sammanlagda anställningstiden för en amanuens får omfatta högst tre år.
Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Björn Johansson, 019-303502, bjorn.johansson@oru.se
Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.
Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.Så ansöker du
Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".
En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:
• Personligt brev med en kort motivering till varför du söker anställningen
• CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
• Intyg som stärker din behörighet (exempelvis utdrag från Ladok)
Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Sista ansökningsdag är 2026-02-11. Välkommen med din ansökan!
Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.
