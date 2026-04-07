Amanuens
Kungliga Tekniska Högskolan / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2026-04-07
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Sollentuna
, Södertälje
Publiceringsdatum2026-04-07Dina arbetsuppgifter
KTH etablerar en ny Makerspace-miljö som planeras för en soft launch 15 augusti 2026. Vi söker en Teknisk Driftledare som ska ansvara för inköp, installation och konfigurering av den fysiska och digitala infrastrukturen. I rollen kommer du att starta upp verksamheten och ha ansvar för att etablera tekniska standarder, säkerhetsrutiner och dokumentation som krävs för en skalbar och långsiktigt hållbar verksamhet.
Du ska:
Hantera inköp och installation av all tillverkningsutrustning (3D-skrivare, laserskärare, CNC-maskiner) och CAD-arbetsstationer så att full funktionalitet säkerställs till 15 augusti
Utveckla och publicera standardiserade arbetsrutiner (Standard Operating Proceedures, SOPs), snabbstartsguider och säkerhetsrutiner för all utrustning och mjukvara;
Etablera och dokumentera ett förebyggande underhållsschema för all utrustning för att säkerställa stabil drift efter lansering; och
Konfigurera makermiljöns mjukvaruprogram.KvalifikationerKvalifikationer
Du ska vara antagen till utbildning på grund- eller avancerad nivå vid svenskt lärosäte
Avancerad kunskap och erfarenhet med ett brett spektrum av tillverkningsutrustning samt CAD/CAM-miljöer.
Du bör vara flytande i svenska och engelska då det behövs i det dagliga arbetet.
Meriterande
Student på KTH
Tidigare erfarenhet av inköp, installation och underhåll av digitala tillverkningsverktyg och CAD/CAM-programvara.
Tidigare erfarenhet av ledningsarbete i makerspaces eller andra tekniska tillverkningsmiljöer, inklusive förmåga att noggrant hantera leverantörskontakter, inventarier och installationstidsplaner.
Förmåga att omvandla tekniska arbetsmoment till tydliga skriftliga instruktioner för icke-tekniska användare.
Självständigt kunna felsöka och lösa problem relaterade till hårdvara och mjukvara.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att arbeta och utvecklas på KTH.
Fackliga representanter
Kontaktuppgifter till fackliga representanter. Så ansöker du
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.
Ansökan ska innefatta följande handlingar:
CV
Betygsutdrag
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Brinellvägen 8 (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholm Kontakt
Sofia Wirström sofiawir@kth.se
9839143