Åmål: Mekaniker
2025-09-01
Om jobbet:
Arbetsuppgifterna består av tillverkning, felsökning och reparation av våra egentillverkade maskiner på vår enhet i Åmål. Maskinerna är utrustade med transmission och elektronisk styrning.
Vi erbjuder Lön 30 000 - 34 000 kr / månad beroende på erfarenhet
Ett självständigt jobb med frihet under ansvar på ett mycket ambitiöst företag.
För rätt person kommer det att finnas utmaningar och möjligheter på alla nivåer.
Detta är en tjänst med fast lön på en attraktiv nivå.
Du: Du har stor erfarenhet som mekaniker av maskiner. Erfarenhet inom el, hydraulik, är en fördel. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och håller ordning på din egen arbetsplats. Du är bra på att arbeta självständigt och kan strukturera din egen arbetsdag.
Erfarenhet av service på entreprenadmaskiner och en stark karriär som understödjer din erfarenhet från en bransch där många kundkontakter är en naturlig del av vardagen. Du arbetar systematiskt och har förmåga att fokusera på dina uppgifter.
Du kommer självklart att få genomgå en produktspecifik utbildning i våra produkter.
Det är kvalificerande om du har en öppen, progressiv och positiv inställning till arbetet. Ersättning
30 - 34 000 beroende på erfarenhet
