Älskar du Python & Django? Ansök via SSH!
2025-09-22
Vill du jobba med Python och Django? Älskar du open source? Då vill vi gärna jobba med dig.
Ansök direkt i terminalen genom att SSH:a till join.5monkeys.se!
Från våra kontor i Stockholm, Göteborg och från våra distanskontor (remote!) tar vi fram storskaliga digitala tjänster åt våra kunder.
Vi har utvecklat några av Sveriges allra största Python/Django-baserade digitala tjänster. Genom att all utveckling sker tillsammans i team kan vi upprätthålla en mycket hög gemensam kunskaps- och kvalitetsnivå där vi lär oss av varandra.
Vi gillar modern testdriven utveckling med byggstenar såsom Docker, CI-verktyg och hög coverage.
Vi bidrar aktivt till flera open source-projekt. Du hittar några av våra projekt på GitHub: https://github.com/5monkeys
Du ansöker enklast direkt i terminalen genom att SSH:a till join.5monkeys.se. Välkommen!
Anslut med SSH till join.5monkeys.se för att göra din ansökan
