Älskar du lockar? Vi söker stylist!

Vi söker vår nästa hårstylist - med kärlek för lockar, textur och naturlig skönhet
Älskar du att arbeta med lockigt, vågigt och texturerat hår?
Vill du ge varje kund en upplevelse som känns mer som ett spa för håret än en snabb behandling?
Då vill vi träffa dig!
Vi är en specialiserad hårsalong som fokuserar helt på lockigt och texturerat hår. Våra behandlingar är omsorgsfullt utformade och tar 1-3 timmar, där rådgivning, kunskap och omtanke är lika viktiga som själva klippningen eller inpackningen.
Alla våra produkter är naturliga, handgjorda och utvecklade av oss själva - för att ge håret precis det det behöver.
Hur vi börjar - och växer tillsammans
För oss är varje kundrelation mer än en bokning - det är ett förtroende som förtjänar omsorg och kontinuitet.
Därför inleds din anställning med en genomtänkt onboardingperiod, anpassad efter din erfarenhet. Här får du i lugn takt lära känna våra kunder, vårt koncept och vårt arbetssätt.
Onboardingen sker i tre steg:
Steg 1 - Lyssna in & lära känna
Introduktion till våra metoder, produkter och filosofi.
Du följer vår seniora stylist och får insikt i kundflödet och kulturen.
Steg 2 - Bygga förtroende tillsammans
Du börjar ta emot kunder med stöd och reflektion.
Fokuset ligger på trygg överlämning och naturlig tillit.
Steg 3 - Forma din egen kundbas
Mer självständigt arbete och utökat schema.
Du blir en självklar del av salongen och bygger långsiktiga kundrelationer.
Vi startar med en provanställning på 50 %, där takten att växa mot heltid styrs av din egen utveckling och hur snabbt du bygger upp ditt kundflöde.
När du växer in i rollen utvärderar vi löpande och anpassar schemat - med målet att du på sikt tar ansvar för ett eget kundflöde på heltid.
Vi ser detta som en investering i dig, kundupplevelsen och verksamhetens framtid.
Vem vi söker
Vi söker framför allt dig som ser värdet i det personliga mötet, som trivs med fördjupade kundrelationer och vill bli en nyckelperson i en verksamhet där kvalitet, omtanke och naturlig skönhet står i centrum.
Du är självgående och har en stark vilja att utvecklas - både i din yrkesroll och som en viktig del av ett växande team. Du vill vara med och forma marknadens mest omtänksamma och resultatinriktade tjänst för lockigt hår.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av eller ett stort intresse för lockigt, vågigt och texturerat hår
Har förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar
Vill vara med och bygga upp något långsiktigt från tidigt skede
Trivs i en avslappnad, omsorgsfull och professionell miljö
Tycker om längre behandlingar med närvaro och fokus på kundens upplevelse
Är nyfiken, pedagogisk och lyhörd i ditt bemötande
Ser samarbete och kunskapsdelning som en självklar del av arbetet
Meriterande men inte avgörande:
Certifiering eller utbildning inom hårstyling
Erfarenhet av att klippa hår
Erfarenhet av att fläta texturerat hår
Vad vi erbjuder
En unik möjlighet att bli en nyckelperson i en salong som växer med hjärta och syfte
En etablerad kundbas och ett ständigt ökande intresse för våra tjänster
En grundlig introduktion till våra metoder, handgjorda produkter och filosofi
En kreativ, hållbar och mänsklig arbetsmiljö där kvalitet går före tempo
Lön enligt överenskommelse, med utrymme för vidareutveckling och långsiktig tillväxt
Vi är en relativt nystartad salong med höga ambitioner och ett starkt fokus på hållbarhet, kvalitet och personlig kontakt. Här har du möjlighet att växa med oss - och att sätta ditt avtryck i ett koncept som redan skapar stor efterfrågan.
Salongen är baserad i Vasastan i centrala Stockholm och drivs av grundare med passion för hår, välmående och handgjorda lösningar. Nu är det dags att växa - tillsammans med dig.
Intresserad?
Maila oss på work@aloglobal.se
med några rader om dig själv och gärna exempel på tidigare arbeten, erfarenhet eller varför du gillar lockar och texturerat hår.
