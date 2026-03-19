Allt i allo Blästrare, monterare mm

2026-03-19
Vi söker en allt-i-allo till vårt team!
Är du praktiskt lagd och gillar att slipa, skruva, blästra mm? Då kanske det är dig vi letar efter.
Vi söker en driven och flexibel person som kan hjälpa oss med bland annat:
• Demontering och montering av delar
• Blästring
• Enklare mekaniskt arbete
• Övriga verkstadsuppgifter
Vi ser gärna att du:
• Har ett tekniskt intresse
• Är noggrann och ansvarstagande
• Inte är rädd för att ta i när det behövs
• Kan arbeta självständigt men också i team
Erfarenhet är ett plus, men rätt inställning och vilja att lära sig är viktigast.
Låter det intressant? Hör av dig till oss!
Meriterande: Truck kort.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
E-post: ansokan@allroundlack.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allt i allo". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allround Lack Göteborg AB
(org.nr 556670-7724) Arbetsplats
Allround Lack Göteborg AB Kontakt
Jacob Lundberg ansokan@allroundlack.com Jobbnummer
9808454