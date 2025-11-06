Allround-snickare
2025-11-06
Gillar du att ta ansvar, arbeta fritt och känna stolthet över det du gör? Hos oss får du en varierad vardag där du snickrar, lagar och ser till att våra fastigheter håller hög standard. Arbetet omfattar allt från renoveringar och underhåll till enklare måleri-, VVS- och eljobb - ingen dag är den andra lik.
Vi är ett familjeägt bostads- och skogsföretag med cirka 700 lägenheter i Huskvarna, Nässjö, Sävsjö, Aneby, Forserum och Falköping samt 4 000 hektar skog på det småländska höglandet. Vi växer snabbt men behåller känslan av ett mindre företag med korta beslutsvägar och stort engagemang.
En typisk dag kan börja med ett köksbyte och plötsligt växla till ett mer akut ärende, som ett läckage eller en dörr som behöver justeras. Du planerar själv, prioriterar och löser det som behöver göras - hos oss har du friheten att tänka och agera själv.
Du arbetar både självständigt och i mindre grupper om två till tre personer. Totalt är ni sex personer med liknande roll, och ni stöttar varandra vid behov.
Vi söker dig som har erfarenhet av snickeri och trivs med praktiskt, varierat arbete. Erfarenhet av VVS, el eller målning är meriterande men inget krav.
Hos oss får du en trygg anställning i ett stabilt familjeföretag, med frihet under ansvar och kollegor som hjälper varandra.
Sista dag att ansöka är 2025-12-06
E-post: hanna@forspiren.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allround-snickare Nässjö".
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556973-9120)
Industrigatan 11
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bostads AB Sjöpiren Jobbnummer
9591498