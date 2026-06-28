Allround medarbetare till Hemi Heating
Hemi Heating Aktiebolag / Tele- och elektronikmontörsjobb / Södertälje Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Södertälje
2026-06-28
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Vill du arbeta i ett spännande och växande företag i Södertälje?
Hemi Heating söker nu en allround medarbetare till vår produktion – en varierad roll där du får arbeta både med montering, produktion och enklare sömnadsmoment.Publiceringsdatum2026-06-28Om tjänsten
Du blir en viktig del av vårt produktionsteam och arbetar med tillverkning av våra kundanpassade värmelösningar. Arbetet är varierande och innefattar flera moment i produktionskedjan.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:
Montering, anslutning och tillverkning av våra produkter
Testning och packning inför leverans
Underhåll och enklare reparationer av utrustning och lokaler
Bistå och ersätta laseroperatör vid frånvaro
Förse produktionen med material och komponenter
Enklare uppgifter inom sömnadsproduktion, exempelvis:
Sy enklare sömnadsdetaljer
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor i produktionen.
Vem är du?
Vi söker dig som är flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett stort tekniskt intresse
Är noggrann, strukturerad och lösningsorienterad
Är positiv, engagerad och prestigelös
Har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter
Behärskar svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet från elmontering eller som laseroperatör.Om tjänsten
Heltid, dagtid (40 timmar/vecka)
Placering i Södertälje
Start enligt överenskommelse
Vilka är vi?
Hemi Heating har sedan 1991 utvecklat och producerat kundunika värmeprodukter som levereras globalt. Vi är idag en ledande aktör inom flexibla ytvärmesystem och arbetar med kunder inom bland annat halvledar-, process- och den gröna industrin.
Hos oss arbetar ett engagerat team av sömmerskor, tekniker, montörer och administratörer med fokus på kvalitet, innovation och kundanpassade lösningar.
Vi är certifierade enligt Great Place To Work och sätter våra medarbetares trivsel i fokus.
Kollektivavtal med IF-Metall Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: karriar@hemiheating.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Allround medarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemi Heating Aktiebolag
(org.nr 556420-7586)
Sydhamnsvägen 46 (visa karta
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151 38 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Hemi Heating AB Jobbnummer
9982117