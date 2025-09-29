Allmänspecialist Capio Husläkarna Kungsbacka
2025-09-29
Om oss
Capio Husläkarna Kungsbacka är en vårdcentral belägen i centrala Kungsbacka, en stad i tillväxt. Vi har en välfungerande verksamhet där ett stort glatt och engagerat team tillsammans ansvarar för över 13 200 listade patienter. Som läkare kommer du att ha 13 duktiga läkarkollegor.
Som en vårdcentral i framkant arbetar vi kontinuerligt med utveckling för att möta både dagens och framtidens utmaningar. Vi värdesätter en stark teamkänsla och ser varje medarbetare som en viktig del av vår gemenskap. Vårt gemensamma mål är att erbjuda trygg, säker vård och ett varmt bemötande för alla patienter. Vi strävar efter att Capio Husläkarna Kungsbacka ska vara en attraktiv arbetsplats där våra medarbetare trivs, stannar och utvecklas.
Din roll
I tjänsten som allmänspecialist ingår bl.a. att undersöka, utreda, bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Du är en viktig del av verksamhetens utveckling och är med och driver mottagningens arbete framåt. Vi har ett starkt fokus på kvalitet och uppföljning av kvalitetsmål är därför en del av det löpande arbetet. Hos oss är kontinuitet och helhetsansvar viktigt och i rollen ingår handledning av utbildningsläkare.
Om dig
Du är specialist i allmänmedicin med ett genuint intresse för allmänmedicinens bredd och variation och vill, tillsammans med oss, arbeta för en god vård av hög kvalitet. Att bidra till verksamhetens utveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete och du har lätt för att skapa bra möten med både patienter, arbetskamrater och samverkansparter. Du skall kunna kommunicera på ett tydligt sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och förväntar oss att du är en person som bidrar med engagemang och arbetsglädje. Publicerat: 2025-09-29
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
