Allmän industriarbetare
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Processoperatörsjobb / Kungsör Visa alla processoperatörsjobb i Kungsör
2026-03-12
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB i Kungsör
, Köping
, Arboga
, Hallstahammar
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Är du praktiskt lagd, noggrann och vill arbeta i en mångsidig industriell miljö? Vi söker nu kompetenta medarbetare till vår Allmän industri-avdelning. Hos oss blir du en del av ett engagerat team där säkerhet, kvalitet och utveckling står i centrum.
Arbetsuppgifter och ansvar
I rollen arbetar du med varierande industriella uppgifter i produktion och montering. Du kommer bidra till ett effektivt produktionsflöde och säkerställa att arbete utförs enligt ritningar och produktionsunderlag. Arbetet innebär både självständiga uppgifter och nära samarbete med kollegor och närmaste produktionsledare.
Montering, efterbearbetning och finish av komponenter
Gjutning, formbyggnation eller liknande förekommande uppgifter beroende på arbetsplats
Materialhantering, av- och pålastning samt uppmärkning
Kvalitetskontroller och dokumentation enligt gällande rutiner
Enklare maskin- och verktygsunderhåll samt tillsyn
Delta i förbättringsarbete för att effektivisera produktion och arbetsrutiner
Följa företagets rutiner för arbetsmiljö, säkerhet och kvalitet
Kvalifikationer och erfarenhet
Erfarenhet från industri, produktion eller byggnära arbete är meriterande
Teknisk utbildning eller relevanta yrkeserfarenheter inom tillverkning, formbyggnad eller betongarbete är en fördel
Kännedom om ritningsläsning och mätteknik är meriterande
Körkort klass B är önskvärt
Erfarenhet av travers, truck eller liknande behörigheter är meriterande
Goda kunskaper i svenska i tal och skriftPubliceringsdatum2026-03-12Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten
Ansvarstagande och problemlösningsinriktad
Flexibel och anpassningsbar vid förändrade arbetsuppgifter
God samarbetsförmåga och positiv inställning
Säkerhetsmedveten och ordningsam i arbetsmiljön
Arbetsvillkor och vad vi erbjuder
Heltids- eller visstidsanställning beroende på uppdrag
Placering: Varierande inom regionen (anges i annonsen)
Arbetstider kan vara dagtid eller skift beroende på kundens behov
En trygg arbetsmiljö med fokus på säkerhet, utveckling och teamkänsla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7378213-1890629". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Järnvägsgatan 4 (visa karta
)
731 30 KÖPING Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9794848