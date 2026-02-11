Alkohol och tobakshandläggare- Timanställning
Lidköpings Kommun / Administratörsjobb / Lidköping Visa alla administratörsjobb i Lidköping
2026-02-11
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lidköpings Kommun i Lidköping
, Vara
, Grästorp
, Essunga
eller i hela Sverige
Välkommen till Lidköping!
Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!
Varmt välkommen till Lidköping - en hållbar och välkomnande kommun!
Vi arbetar för att skapa god livskvalitet, hälsosam miljö och bra service för alla. Sektor samhälles huvuduppdrag är strategisk planering och utveckling av kommunen.
Om jobbet
Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt extrajobb där du möter människor och gör skillnad?
Hos oss på Tillståndsenheten får du chansen att bidra till ett tryggt samhälle och god folkhälsa.
Vi söker dig som vill arbeta med tillsyn inom försäljning och servering av alkohol, tobak, tobaksfria nikotinprodukter, e-cigaretter och vissa receptfria läkemedel.
Vi bedriver tillsyn i 10 kommuner: Götene, Grästorp, Gullspång, Herrljunga, Lidköping, Skara, Tidaholm, Töreboda, Vara och Vårgårda.
Om organisationen
Vi har nyligen gjort en omorganisation inom Sektor samhälle där vi skapat ett gemensamt område Miljö och bygg i syfte att ta tillvara resurser och kompetenser mer effektivt över tid. Vi jobbar för en organisation som är kommunikativ, transparent och serviceinriktad med en tydlig tillhörighet inom sektorn samt att vi säkerställer organisationens förmåga till digitaliseringsinitiativ och verksamhetsutveckling.
Det nya området består av sex team som leds i vardagen av en teamledare. Teamledarna tillsammans med områdeschef utgör områdets ledningsgrupp. Du skulle tillhöra team TIS- Tillståndsenheten i Samverkan.Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
Du kommer genomföra tillsynsbesök hos butiker och serveringsställen, kontrollera att lagar och regler följs, dokumentera och rapportera dina iakttagelser samt informera och skapa goda relationer med företagare
Arbetstider:
Tillsyn sker vardagar, kvällar och helger, vilket ger dig flexibilitet att kombinera arbetet med studier eller annat.
Vem är du
För att lyckas i rollen är du flexibel, social och empatisk. har god kommunikativ förmåga, serviceinriktad, ansvarstagande och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du har lätt för att skapa förtroende och möta människor på ett professionellt sätt.
Du har körkort då tillsyn sker i olika kommuner. Tillgång till bil via kommunens bilpool
Meriterande:
Du har kunskaper om alkohol- och tobakslagstiftningen, datavana och förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, erfarenhet av myndighetsutövning
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder:
Ett varierande och viktigt arbete som gör skillnad
Timanställning med möjlighet att påverka arbetstider
Introduktion och utbildning i aktuella lagar och rutiner
Kontakt Malin Bengtsson, områdeschef 0510-770225 eller teamledare Anna Wallgren 0510-770898
Facklig företrädare Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter, 0510-770000
Lidköpings kommun vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg Varbi. Du hittar en knapp längst ner i annonsen där du loggar in och söker tjänsten. Om du av något skäl inte kan söka så (t ex skyddad identitet), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Vi undanber oss samtal från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?
Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.
Upptäck mer och fler möjligheter hos https://lidkoping.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss---lediga-jobb. https://lidkoping.se/lidkoping-vaxer/start/flytta-hit
och http://www.livetiskaraborg.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/43". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lidköpings kommun
(org.nr 212000-1694) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhälle, SA Miljö och Bygg, SA Bygg Kontakt
Anna Wallgren 0510-770898 Jobbnummer
9735457