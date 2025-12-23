Aktivitetsvärd till First Camp
Är du ett energiknippe som älskar att sprida glädje och skapa oförglömliga stunder för hela familjen?På campingen driver vi arkadspel, lotterier, Swingen, trampbilar och minigolf - aktiviteter som lockar gäster i alla åldrar. Du ansvarar för aktiv försäljning, att hålla området rent och för att tillsammans med kollegor väcka vår maskot Yessi till liv på kvällarna. Vi söker dig som är utåtriktad, initiativtagande och gillar att skapa glädje och engagemang. Hos oss blir du en del av ett team som brinner för minnesvärda gästupplevelser.
Vilka är First Camp?
Vårt mål är att bli världens ledande campingkedja, och våra Aktivitetsvärd spelar en viktig roll i gästernas helhetsupplevelse - med din energi och vilja att bidra blir du en ovärderlig del av deras semester.
Vad innebär rollen?
Som Aktivitetsvärd hos oss får du en varierad och glädjefylld vardag. Du kommer bland annat att:
Stå i lyckohjulet och och heja fram vinnare samt stå i attraktionen Swingen
Väcka vår maskot Yessi till liv
Skapa en välkomnande och rolig atmosfär för alla gäster
Även om dina huvuduppgifter är ovan ser vi gärna att du är flexibel och kan stötta andra områden vid behov. Vi arbetar alltid utifrån gästernas behov och hittar lösningar tillsammans.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är glad, energisk och tycker om att arbeta med människor.
Tidigare erfarenhet är meriterande, men inget krav - vi står för all utbildning du behöver.
Vad erbjuder vi?
Hos First Camp får du möjlighet att utvecklas, lära dig nya saker och träffa människor från hela världen. Våra gemensamma värderingar styr våra dagliga handlingar:
We Care: Vi jobbar tillsammans med omtanke om gästen, medarbetaren och planeten. Vi skapar en öppen och stöttande miljö där vi utmanar varandra, lär oss av misstag och firar framgångar.
We Have Fun: Genom att vara oss själva och ha roligt ihop skapar vi en välkomnande stämning för alla vi möter. Tillsammans skapar vi fina minnen för våra team, kollegor och gäster.
We Simplify: Framåtanda, tillsammans med viljan att lära, gör att vi ständigt förbättrar och utvecklar hur vi arbetar. Vi gör det enkelt för varandra - det ska vara lätt att göra rätt för både kollegor och våra gäster.
We Deliver Results: Vi fokuserar i allt vi gör på att skapa resultat för våra gäster, kollegor och hela företaget. Målen är högt satta och vi lyckas bäst när vi använder både hjärta och hjärna.
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och omtänksamma kollegor som delar med sig av visdom och skratt. Tillsammans vill vi fortsätta vår framgångssaga och växa med fler stjärnor som vill vara med och bygga vår framtid.Publiceringsdatum2025-12-23Anställningsvillkor
Vi söker medarbetare till sommarsäsongen med varierande omfattning (20-40 h/vecka). Arbetstiderna inkluderar kvällar och helger enligt kollektivavtal.Så ansöker du
Vi genomför urval och intervjuer löpande, så ansök redan idag.
Vi arbetar kompetensbaserat i våra rekryteringar och fokuserar på att hitta den person som bäst matchar tjänstens kravprofil.För slutkandidater i processen kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Som ett första steg i vår urvalsprocess kommer du få genomföra ett kortare rekryteringstest som hjälper oss att säkerställa en rättvis och träffsäker matchning.
Detta kan vara början på något fantastiskt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
