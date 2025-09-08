Aktivitetsamordnare
2025-09-08
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.

Arbetsuppgifter
Vi söker ny medarbetare till vår Mötesplats Mölle.
Mötesplatserna är öppna för seniorer i Falkenbergs kommun. Här har gästerna möjlighet till social samvaro, äta lunch samt delta i olika aktiviteter.
Du och dina kollegor ansvarar för att tillsammans med gästerna planera, initiera och genomföra aktiviteter. Dessa bidrar till att minska den ofrivilliga ensamheten, bibehålla välbefinnande och därmed möjliggöra en meningsfull vardag. Bokning av underhållning, planering av månadsprogram samt beställning av varor är några av arbetsuppgifterna som förekommer. I tjänsten ingår att arbeta med frivilliga, att samverka och stötta de frivilliga som gör insatser i mötesplatserna. Detta innebär även att du ska stimulera och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter för seniorernas egna aktiva engagemang och ansvarstagande.
Arbetstid dagtid såsom vardagar och helg.
Mötesplatserna är placerade i Ätran, Morup, Slöinge, Ullared, Hjortsberg samt på Mötesplats Mölle.
Tjänsten är på 75 %.Kvalifikationer
Relevant gymnasieutbildning eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Erfarenhet av att arbeta på en mötesplats med seniorer och frivilliga är meriterande samt erfarenhet av förändringsarbete och verksamhetsutveckling.
Du har tidigare arbetslivserfarenhet av att arbeta på en mötesplats eller annan erfarenhet av socialt och förebyggande arbete som arbetsgivaren bedömer relevant. Vi ser gärna att du har förståelse för och vana att använda sociala medier som medel och verktyg. Goda kunskaper i Office programmet och övrig digital kunskap är meriterade.
Du är driven, flexibel och är lösningsfokuserad du hittar olika vägar och lösningar på dagens utmaningar och har en förmåga att skapa goda relationer. Kan arbeta självständigt men också i grupp. Du är nyfiken och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Du ska ha god samarbetsförmåga, vara social och utåtriktad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du behärskar även svenska språket väl i både tal och skrift. B- Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare Falkenbergs kommun
Falkenbergs kommun, Socialförvaltningen

Kontakt
Enhetschef
