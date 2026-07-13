Akrobatik- och danslärare för Svenska Balettskolan
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Om Svenska Balettskolan
En nationell grundskola med yrkesförberedande elitutbildning i dans
Svenska Balettskolan är en grundskola med riksintag till åk 4 – 9, inom Grundskoleförvaltningen i Göteborgs Stad. Till skolan kommer elever från hela Västsverige, för att utbilda sig inom klassisk balett och modern nutida dans, samtidigt som de läser grundskolans obligatoriska ämnen.
Förutom grundskolans obligatoriska ämnen, som matematik, svenska och engelska, står klassisk balett, modern nutida dans, pilates, styrketräning, akrobatik, scenisk folkdans, jazz- och streetdans samt drama på schemat.
Skolan samarbetar med professionella och internationella dansare, pedagoger och koreografer, samt med GöteborgsOperan och Kungliga Operan för att ge eleverna de färdigheter som krävs för att kunna ha dans som profession. Flera gånger per år sätter skolan upp föreställningar på olika teatrar och åker ut på turné i regionen.
Tjänsten
Tjänsten är ett vikariat och avser perioden oktober 2026 - juni 2027 eller enligt överenskommelse. Tjänsten är deltid ca 75% eller enligt överenskommelse. Arbetstiden ligger som grund tisdag-lördag.
Intervjuer sker löpande. Arbetsprov kan förekomma som som en del av rekryteringsprocessen.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker en akrobatiklärare för danselever i åldern 10-16 år.
Som akrobatik- och danslärare håller du i akrobatiklektioner för danselever i åk 4-9 som utbildar sig inom klassisk balett och modern nutida dans. Eleverna ska under sin dansutbildning lära sig gymnastiska moment som kullerbytta, hjulning, handvolt och flickflack - både med redskap och på golv kopplat till Skolverkets kursplan i ämnet dans inom dansarutbildningen. Som tränare ansvarar du för planering, genomförande samt halvårscheck av progression hos varje elev samt fram- och bortplockning av redskap.
Som akrobatiklärare blir du en del av skolans danshälsoteam och arbetar tillsammans med övriga professioner för att skapa en trygg, hållbar och hälsofrämjande utbildningsmiljö för våra elever. Även undervisning i dans är en del av uppdraget.
Andra arbetsuppgifter kan även inkludera hjälp vid skolutflykter och vid sceniska framträdanden samt tillsyn av danselever och andra förekommande uppgifter.
Rollen som akrobatiklärare för akrobatiklektioner passar dig som älskar gymnastik samt att arbeta med barn och unga.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet som tränare eller hjälptränare eller liknande för gymnaster inom truppgymnastik, artistisk gymnastik eller liknande.
Det är meriterande om du har erfarenhet eller utbildning inom områden som skadeförebyggande träning, mental hälsa, nutrition eller annat hälsofrämjande arbete för barn och unga.
Då du i den här rollen kommer arbeta med barn i åldrarna 10-16 år är det meriterande om du tidigare har arbetat med målgruppen samt om du har arbetat för att elever ska uppnå mål.
Eftersom tjänsten innefattar tyngre lyft i samband med fram- och bortplockning av gymnastikredskap och scenmaterial, samt transporter med minibuss eller lätt transportbil, är B-körkort meriterande.
Som person är du driven och inspirerande. Du har lätt för att samarbeta med andra samt är öppen för att etablera nya relationer och kontakter. Vidare är du flexibel i ditt arbetssätt samt har förmåga att skapa entusiasm hos både elever och kollegor.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
Göteborgs Stad tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Här kan du få mer information om bland annat lönestatistik: Lön, ersättningar och förmåner - Göteborgs Stad
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg – en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor – med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad – på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
Göteborgs Stad (visa karta
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411 10 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Sebastian Michanek sebastian.michanek@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
10001023