Aimpoint i Malmö söker BID Specialist
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Inköpar- och marknadsjobb / Malmö Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Malmö
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på ett världsledande företag med kunder globalt? Har du erfarenhet av anbudsarbete, kombinerar affärstänk med struktur och trivs i dialog med kund? Då kan rollen som BID Specialist på Aimpoint vara nästa steg för dig.
Aimpoint har varit verksamt sedan 70-talet och är idag globalt erkända för sina rödpunktsikten. Produkterna används av såväl professionella användare som entusiaster världen över. Nu söker vi en BID Specialist som vill vara med och bidra i en fortsatt stark tillväxtresa.
Som BID Specialist blir du en del av Sales Support Teamet, ett engagerat team om sex kollegor. Du har en central roll i arbetet med att ta fram konkurrenskraftiga anbud och offerter till några av Aimpoints mest prestigefyllda kunder, från enskilda användare till internationella myndigheter och försvarsorganisationer.
Du driver och samordnar hela anbudsprocessen, från första kundförfrågan till färdigt och kvalitetssäkrat anbud. Du ansvarar för prissättning, dokumentation och leverans i tid samt säkerställer att tekniska, kommersiella och juridiska krav möts. Rollen innebär nära samarbete med säljorganisationen och tekniska specialister, där du deltar tidigt i kunddialogen för att förstå behov och bidra med rätt lösning.
Tjänsten är på heltid under kontorstid med placering på Aimpoints kontor i Jägersro, Malmö. Anställningen inleds med sex månaders provanställning och för rätt person finns goda möjligheter till övertag och en långsiktig anställning hos Aimpoint. Tjänsten innebär cirka 20 till 30 resdagar per år.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har erfarenhet av anbudsarbete, inside sales eller en liknande roll där du arbetat med komplexa affärer. Du är van att tolka tekniska, kommersiella och juridiska krav samt har gärna erfarenhet av arbete mot myndighet, försvar eller polis.
Du har en relevant eftergymnasial utbildning och är trygg i både svenska och engelska, i tal och skrift. Du har god systemvana och trivs i en roll där struktur, noggrannhet och affärsförståelse är avgörande.
Som person är du analytisk, självgående och kommunikativ. Du gillar att ta ansvar, har lätt för att samarbeta och drivs av att leverera hög kvalitet i varje detalj.
Det är meriterande om du har erfarenhet av polis- eller militära vapensystem samt ett personligt intresse för jakt eller sportskytte.
Låter detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Jägershillgatan 15 (visa karta
)
213 75 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9766465