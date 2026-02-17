AI-ingenjör
Vår kund, en världsledande aktör inom avancerad kamerateknik, söker en AI-ingenjör som vill forma framtidens intelligenta organisation. Arbeta i framkanten av Large Language Models (LLMs) och agentisk AI för att lösa komplexa utmaningar.
OM TJÄNSTEN
I denna roll får du en hands-on-möjlighet att lösa komplexa AI-utmaningar med innovativ teknik. Ditt fokus blir att utforska, designa och implementera AI-drivna funktioner genom att integrera state-of-the-art LLM:er och agentiska arkitekturer i interna verktyg och processer. Du blir en del av ett dynamiskt och tvärfunktionellt AI-team som samarbetar med R&D, sälj och marknad.
Du erbjuds
• En roll inom ett spännande team och område där du får möjligheten att arbeta med de senaste genombrotten inom agentisk AI.
• Utveckla dina kunskaper inom AI på ett marknadsledande bolag med global påverkan.
• En stimulerande arbetsmiljö, med stark företagskultur med stort fokus på innovation.
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att designa, utveckla och driftsätta AI-applikationer och tjänster, utforska agentiska flöden, samt bygga verktyg och gränssnitt för att stödja AI-utveckling.
• Designa, utveckla och driftsätta robusta AI-applikationer och tjänster, främst i Python
• Utforska och implementera sofistikerade agentiska flöden och arkitekturer
• Bygga verktyg, skript och enklare gränssnitt för att stödja AI-utveckling och drift
• Samarbeta med Data Engineers och mjukvaruingenjörer för att bygga robusta datapipelines
• Delta i code reviews och dela kunskap för att höja teamets kollektiva kompetens
VI SÖKER DIG SOM
• Kandidat- eller masterexamen inom datavetenskap, teknisk fysik eller närliggande område
• Minst 1 års yrkeserfarenhet av mjukvaruutveckling med fokus på AI/ML
• Mycket goda kunskaper i Python från arbetslivet/studier/hobbyprojekt
• Förståelse för LLM- och agentbaserade system
• Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och integrera REST-API:er
• Är obehindrad i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• En portfolio som visar praktiska Python-kunskaper (t.ex. egna applikationer, verktyg eller gränssnitt)
• Erfarenhet av ramverk som LangChain, LlamaIndex eller Semantic Kernel
• Kunskap inom Data Engineering (ETL-processer och datapipelines)
• Erfarenhet av att arbeta i en Linux-miljö
• Engagemang i utvecklarcommunityn eller bidrag till open source-projekt
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
