AI/ML-utvecklare till Softhouse Mälardalen
Datajobb / Stockholm
2025-09-09
Är du en erfaren AI/ML-utvecklare som vill utveckla lösningar som gör skillnad? Är du prestigelös och vill jobba med likasinnade kollegor som värdesätter kunskapsdelning? Då kan vi vara en bra match!
Vad vi kommer att göra tillsammans Som AI/ML-utvecklare på Softhouse hjälper du våra kunder att planera och realisera sina projekt, i olika leveranser och kunduppdrag. Du tar fram Proof-of-Concepts och utvecklar lösningar, från datahantering till ML-träning och deploy. Du bidrar också med teknisk expertis vid pre-sales och införsäljning med potentiella kunder.
Vårt AI-team arbetar både självständigt och tillsammans i leveranser, och träffas regelbundet för att diskutera problem och dela kunskap. Här ges du utrymme och möjlighet att vara med och utveckla Softhouse erbjudande inom AI.
Vad vi söker hos dig För oss handlar det inte bara om antal års erfarenhet, utan också om att du är kommunikativ, lyhörd och driven med en fallenheten att agera förtroendeingivande gentemot våra kunder. Rollen kräver ett stort mått av självständighet samtidigt som det är viktigt att kunna samarbeta och kommunicera kring arbetet. För att lyckas i rollen ser vi även gärna att du har:
Minst fem års erfarenhet av AI/ML-utveckling med Python. Kanske har du efter din master arbetat i en liknande roll, eller så har du fått din erfarenhet genom PhD inom relevant område. Extra meriterande med kunskap i bibliotek så som Numpy, Scipy och Matplotlib.
Förmåga och vilja att hålla muntliga presentationer och skriva rapporter.
Stor kunskap inom Machine Learning, Deep Learning, och Computer Vision. Speciellt konvolutionella neurala nätverk.
Du kan oberoende läsa och sätta dig in i forskningsartiklar.
Erfarenhet i flera, men inte nödvändigtvis alla, av följande: Linjär algebra, signalbehandling, algoritmutveckling, statistik, JIRA, Git
Vad vi erbjuder
Ett stabilt och välmående bolag där du och din work-life balance är i fokus
Möjlighet att vara med och driva och utveckla den interna kompetensen inom AI på Softhouse
En mix av spännande inhouseprojekt och teamleveranser tillsammans med dina Softhouse-kollegor samt externa uppdrag
Skräddarsydd utvecklingsplan och aktiv kunskapsdelning med andra Softhouse-kollegor
Ett team som gillar att göra saker tillsammans för att förhöja vardagen - allt från hälsofrämjande aktiviteter till gemensamma frukostar och aw's
Ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion
