Agv-Testare Till Maxagv
Maxagv AB / Datajobb / Mölndal
2025-11-12
Har du en teknisk bakgrund och erfarenhet av elteknik och automation? Är du en initiativtagande och noggrann person som trivs med att arbeta i ett ansvarsfullt team? Vill du lära dig mer om automatiska truckar? Då kan tjänsten som AGV-testare vara något för dig!
OM MAXAGV
MAXAGV, del av Investment AB Latour koncernen, designar, utvecklar, levererar och supporterar marknadens ledande automationslösningar med mobila robotar. Som en världsledande leverantör av AGV-system erbjuder vi skräddarsydda lösningar med global räckvidd, baserade på vår egenutvecklade hård- och mjukvara. Vi har varit verksamma sedan 1987 och har genomfört projekt i mer än 25 länder. Vi är ett engagerat team på 80 personer, där omtänksamhet, gemenskap och prestigelöshet står i fokus.
Vi söker en AGV-tekniker, Test med erfarenhet av elteknik och automation.
Du har gärna ett par års erfarenhet som servicetekniker eller liknande.
Som AGV-tekniker består arbetsuppgifterna av att utföra slut-tester av AGV:er innan leverans till kund i vår fräscha nybyggda lokal i Mölndal.
Du kommer att ingå i ett sammansvetsat test-team.
Vidare kommer du klara nedan uppgifter efter viss internutbildning:
• Starta upp och sluttesta färdigbyggda AGV:er.
• Montera, justera och färdigställande av AGV:er.
• Hantera erforderliga programvaror i AGV-dator och övrig utrustning.
• Medverka i projekt från uppstart till leverans av våra produkter.
• Vara behjälplig med teknisk support till vår eftermarknadsavdelning.
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. Du har förmågan att effektivt driva ditt arbete. Vidare är du en duktig problemlösare och händig. Du är strukturerad, social och sätter alltid kundens och företagets bästa i fokus. Meriterande är utbildning inom automation, körkort och testerfarenhet.
Du söker tjänsten som AGV-tekniker, Test genom att skicka ditt cv och personligt brev nedan.
Vi har ett löpande urval till tjänsten så skicka din ansökan redan idag.
Omfattning: Heltid, kontorstider med möjlighet till flex.
Placering: Huvudkontoret på Kryptongatan 5 i Mölndal.
Start: Enligt överenskommelse.
Lön: Enligt överenskommelse.
Urval sker löpande.
För frågor kontakta Production Manager Roger Johannesson.roger.johannesson@maxagv.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-12
E-post: roger.johannesson@maxagv.com
Detta är ett heltidsjobb.
Maxagv AB (org.nr 556316-2402), http://www.maxagv.com
Kryptongatan 5B
)
431 53 MÖLNDAL
Maxagv Jobbnummer
9600227