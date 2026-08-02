Agreement Specialist
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2026-08-02
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Företagsbeskrivning:
Solar A/S
Arbetsbeskrivning:Är du en person som trivs i gränslandet mellan kund, affär och avtal? Som Agreement Specialist blir du en nyckelspelare i vårt team där du ansvarar för att hantera och utveckla kundavtal, stötta försäljningsprocessen och säkerställa en professionell kundupplevelse från första dialog till färdigt avtal.
"I rollen som Agreement Specialist har du många interna kontaktytor och arbetar löpande med att säkerställa att data, avtal och information är korrekta i våra system och gentemot våra kunder. Med ett starkt affärsfokus får du möjlighet att arbeta nära både säljorganisationen och våra kunder, där du är en viktig del i avtalsarbetet och bidrar till att skapa goda kundupplevelser och framgångsrika affärer. Du blir också en del av ett team där ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Tillsammans arbetar vi systematiskt med att utveckla och optimera våra arbetssätt, processer och verktyg för att skapa ännu större värde för verksamheten, våra kunder och varandra."
– Erika Rundlöf, Agreement Specialist
Här presenterar vi viktiga kompetenser och egenskaper för att trivas och lyckas i rollen som Agreement Specialist:
Analytisk och affärsmässig: Du har förmågan att analysera avtal, kommersiella villkor och data för att identifiera möjligheter, minimera risker och skapa affärsvärde.
Strukturerad och kvalitetsmedveten: Du arbetar noggrant och metodiskt med avtal, dokumentation, uppföljning och rapportering för att säkerställa hög kvalitet och korrekthet i alla delar av avtalsprocessen.
Samarbets- och serviceinriktad: Du bygger goda relationer och fungerar som en affärspartner till säljorganisationen, kunder och leverantörer genom att ge kvalificerat stöd i avtals- och villkorsfrågor.
Förbättrings- och utvecklingsorienterad: Du identifierar effektiviseringsmöjligheter och bidrar aktivt till att utveckla processer, arbetssätt och verktyg för en mer effektiv avtalshantering.
Ansvarstagande och lösningsfokuserad: Du tar ägarskap för dina ansvarsområden, hanterar komplexa frågeställningar på ett professionellt sätt och säkerställer att avtal efterlevs och följs upp enligt överenskomna villkor.
Kortfattat om rollen
Ansvara för administration, uppföljning och utveckling av kund- och leverantörsavtal, inklusive kundbonus- och leverantörsavtal
Säkerställa korrekta kommersiella villkor, avsättningar samt hantera avtalsförnyelser, ändringar och offerter.
Följa upp och analysera KPI:er, statistik och avtalsprestanda för att stödja affärsbeslut och förbättra lönsamheten.
Driva effektiviseringar och kvalitetsförbättringar i avtalsrelaterade processer samt säkerställa regelefterlevnad.
Vara ett affärsnära stöd till säljorganisationen i avtalsfrågor, förhandlingar och kundrelaterade kommersiella aktiviteter. Publiceringsdatum2026-08-02Kvalifikationer
Erfarenhet inom ekonomi/ekonomistyrning/handel eller motsvarande.
Avancerade kunskaper i Excel och SAP (primärt Vistex).
Goda kunskaper i engelska och svenska, såväl verbalt som i skrift.
Vi erbjuder bland annat
Fast grundlön, kollektivavtal, tjänstepension, friskvård, utfyllnad av lön vid sjukdom och föräldraledighet, som är grundläggande självklarheter för oss.
Solar-andan är inkluderande och främjar mångfald, nytänkande och ansvarstagande. Vi lever efter mottot "Stronger Together" och alla medarbetare på Solar gör skillnad för att vi ska växa tillsammans.
Det våra medarbetare säger om varför de trivs i sina roller:
Känslan av förtroende och att det jag gör är viktigt. Alla bidrar till den större helheten
Samverkan internt! Jag har alltid någon att vända mig till.
Gemenskapen! Mina kollegor och våra kunder är det som gör jobbet speciellt
Omväxlingen och variationen i mitt arbete är utvecklande
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss. Här kan du möta några av dessa medarbetare Möt våra medarbetare
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi är nyfiken på dig och ser fram emot din ansökan! Då vi arbetar löpande under ansökningstiden - ansök gärna snarast möjligt! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: Henrik Sahlin, Margin Manager, henrik.sahlin@solar.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "897-44352647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solar Sverige Aktiebolag
(org.nr 556241-0406)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Solar A/S Jobbnummer
10017967