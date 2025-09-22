Agile project manager
NXT Interim Stockholm AB / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2025-09-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NXT Interim Stockholm AB i Örebro
, Karlskoga
, Askersund
, Nacka
, Finspång
eller i hela Sverige
Agile Project Manager - Hybrid (Örebro)
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera din tekniska kompetens med din förmåga att bygga relationer och driva projekt framåt? Vi söker nu en Agile Project Manager som vill vara en del av vårt team och bidra till att utveckla och förvalta dataprodukter i en modern och agil miljö.
Om rollen
I denna roll kommer du att arbeta nära både tekniska och verksamhetsnära intressenter. Du blir en nyckelperson i utvecklingen av dataprodukter och datadrivna lösningar, med fokus på att skapa värde genom data. Rollen är hybrid, vilket innebär att du har flexibilitet att arbeta både på plats och på distans. Placeringsort är Örebro eller Stockholm.Anställningen är på 9 månader med möjlighet till förlängning.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med data mesh och dataprodukter.
Bidra i agila team och säkerställa hög kvalitet i leveranser.
Hantera intressenter på olika nivåer i organisationen.
Självständigt driva arbetsuppgifter och leverera resultat under tidspress.Publiceringsdatum2025-09-22Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med:
Data mesh/dataprodukter.Intressenthantering.Agila metoder.Du har förmågan att arbeta självständigt, ta ansvar för leveranser och samtidigt samarbeta effektivt med andra. Vi värdesätter att du har goda interpersonella färdigheter och kan kommunicera tydligt både med tekniska och icke-tekniska intressenter.
Värdefulla kvalifikationer
Det är meriterande om du även har erfarenhet av:
Databricks och MS Fabric.
Självbetjäningsverktyg för analys, exempelvis Alteryx eller liknande.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Lösningsorienterad och pragmatisk, med fokus på leverans.
Analytisk och strukturerad med stark problemlösningsförmåga.
Kommunikativ och samarbetsvillig, med förmåga att engagera olika typer av intressenter.
Bekväm med att arbeta i en tillfällig eller konsulterande miljö där onboarding kan vara begränsad.Så ansöker du
Vi selekterar ansökningarna löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vänta inte till sista ansökningsdag - vi ser fram emot att höra från dig!
Låter detta som ett intressant uppdrag?
Uppdraget är ett konsultuppdrag där du får en projektanställning hos NXT Interim. Vi behöver en ansökan, på svenska, inkluderat CV som matchar vår kunds önskemål.Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan då vi behöver komplettera med mer information och anbudstiden är kort.NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag inom konsult- och rekryteringsbranschen. Vi arbetar inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter förmåner som sjukförsäkring och flera andra förmåner som förgyller vardagen.Vid projektanställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Stockholm AB
(org.nr 559277-4078) Arbetsplats
NXT Interim Stockholm Kontakt
Emil Chandorkar emil.chandorkar@nxtinterim.se Jobbnummer
9520875