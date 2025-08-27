Afry I Skövde Söker Plc-Programmerare
2025-08-27
AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Vi accelererar omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi är 19,000 hängivna experter inom infrastruktur, industri, energi och digitalisering, som skapar hållbara lösningar för kommande generationer.
AFRY har en ledande marknadsposition inom alla branscher i regionen, vi gör just nu affärer med många intressanta företag inom tillverkningsindustrin. Vi har också en rad åtaganden utanför vår region tillsammans med lokala AFRY-kollegor. Vår sektion inom El och Automation arbetar med allt ifrån förstudier, utredningar, serviceåtaganden, till projekt i egen eller i kunders regi. Vi arbetar med lokala kunder men deltar även i nationella och framöver även i internationella projekt. Vi är en av Sveriges starkaste automationsenheter inom tillverkningsindustrin och har de senaste åren med framgång levererat flera stora turnkey-projekt till våra kunder.
I takt med vår tillväxt söker vi nu engagerade PLC-programmerare för spännande uppdrag inom Skaraborg med omnejd. Kanske är det dig vi söker?
Publicering sdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Som PLC-programmerare på vårt kontor i Skövde så arbetar du med att forma framtidens tekniklösningar. Vi arbetar med turnkey-projekt och du kommer få arbeta med automationsprojekt från konstruktionsstadie till driftsättning och underhåll. I rollen ansvarar du för programutveckling, programmering samt idrifttagningar och igångkörningar av de produktionsanläggningar vi själva bygger samt arbetar löpande med förbättringsåtgärder i kundernas befintliga system.
Vi inom Automation på AFRY arbetar i projekt där vi har ett helhetsansvar för teknikintensiva automationstjänster. Vi hjälper våra kunder med produktionslinor som består av robotsystem, från koncept till slutförande samt med service och support. Lokalt arbetar vi med marknadens största kunder i spännande projekt som drivs in-house i vår egen projektverksamhet. Eftersom vi tar ett helhetsansvar i våra leveranser får du med oss möjligheten att leda, driva och ansvara för våra leveranser. I rollen kommer du arbeta tätt tillsammans med kollegor inom närliggande områden så som elkonstruktion, projektledning, mekanikkonstruktion och RDT (Real Digital Twin). Tillsammans stöttar vi kunder i olika branscher runt om i Sverige och arbetar med framtidens tekniska lösningar som bygger vårt samhälle.Profil
För att lyckas i denna roll tror vi att du motiveras av att arbeta med att skapa framtidens lösningar samt är framåtdrivande i det du tar dig an. Vi värdesätter också din samarbets- och kommunikationsförmåga samt ditt initiativtagande. För att lyckas bra och trivas i rollen ser vi gärna att du har:
• Lämplig teknisk utbildning eller motsvarande relevant erfarenhet.* Flera års erfarenhet som PLC-programmerare med god förståelse inom industriell automation och erfarenhet av Siemens PLC.* Har du erfarenhet och kompetens inom projektledning, elkonstruktion, Real Digital Twin och/eller simulering är detta också meriterande men inget krav.* B-körkort.* Förmåga att kommunicera väl i tal och skrift i svenska och engelska.
Vi tycker att det är viktigt att du trivs och har roligt på jobbet - därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen tror vi att du är nyfiken, ansvarstagande och relationsbyggande i ditt sätt att vara. Vidare besitter du ett affärsmässigt tänk, har förmågan att arbeta effektivt såväl självständigt som i grupp samt trivs med att arbeta i en kreativ miljö där du får arbeta med innovativa lösningar och framtidens teknik.
Vårt erbjudande
För alla våra medarbetare på AFRY erbjuder vi en modern arbetsplats i ett globalt sammanhang med framåtanda och trygghet i form av kollektivavtal och personalförmåner för alla olika skeden i livet och anställningen - från friskvårdsbidrag och personalrabatter till förmånliga privata grupp- och sjukförsäkringar. Vår personalklubb Club AFRY arrangerar sociala aktiviteter på och utanför kontoret. Allt från skidresor och körsång till veckovisa yogapass, fiskeaktiviteter och löpning - det finns något för alla.
Vårt arbete med mångfald är ständigt pågående, en mix av personligheter och bakgrunder gör oss ännu starkare, mer kreativa och framgångsrika ute på marknaden. Dessutom finns det många sätt att vidareutveckla sig hos oss! Vi satsar på våra medarbetare och har individuella utvecklingsplaner där du får möjligheten att gå utvecklande kurser och certifieringar inom ramen för din tjänst och dina mål. Vi tror även starkt på filosofin att om du ska kunna prestera på jobbet så måste det finnas en bra och hälsosam balans mellan privat- och arbetsliv.
Kanske är det detta som gör att vi rankas som en av Sveriges mest populära arbetsgivare?
Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Professionals Nord. Du kommer att bli anställd som konsult hos Professionals Nord, med målet att anställningen övergår till AFRY efter en bestämd period. Vid frågor eller mer information vänligen kontakta Staffan Arkelöv på staffan.arkelov@pn.se
eller 070-377 77 12.
Vi tillämpar ett löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, därför är du varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Staffan Arkelöv Staffan.arkelov@pn.se Jobbnummer
