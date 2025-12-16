Affärsutvecklare till Göteborg
2025-12-16
Affärsutvecklare till Göteborg
Vill du vara med och bygga upp en nyckelfunktion i ett snabbväxande SaaS-bolag? Spark Vision söker en operativ affärsutvecklare som vill ta nästa steg i karriären och vara med på vår tillväxtresa.
Hos oss får du arbeta med marknadsledande visualiseringsverktyg inom badrum och kakel, och bygga relationer med några av Nordens största aktörer. Du blir en del av ett värderingsdrivet bolag med snabba beslutsvägar, stark teamkänsla och stor frihet att påverka din egen väg framåt.Publiceringsdatum2025-12-16Dina arbetsuppgifter
Som affärsutvecklare får du en central och operativ roll i vårt säljteam. Du arbetar med att bygga och utveckla affärer mot större kunder och kedjor inom kakel och badrum i Norden. I rollen sätter du dig in i kundens affär, förstår deras utmaningar och visar hur våra lösningar kan skapa konkret värde, till exempel genom att effektivisera deras säljprocess, öka konverteringen eller ge deras slutkunder en tydligare bild av slutresultatet. Det handlar om att bygga långsiktiga relationer, där du är länken mellan kundens behov och Spark Visions tekniska möjligheter.
Som affärsutvecklare identifierar du nya möjligheter, bygger pipeline och skapar strategier för att nå rätt kunder och segment, driver nyförsäljning och utvecklar befintliga kundrelationer. Internt samarbetar du nära med säljchef, innesäljare, internationella account managers och vårt katalogteam, vilket ger dig tillgång till bred kompetens och stöd i affärsutvecklingen. Du blir en nyckelperson i att skapa och utveckla affärer genom att vara länken mellan kundens behov och Spark Visions lösningar. Du utgår från våra nya lokaler i Parkhus 4 i Mölndal.
Läs mer om Spark Vision från VD Fredrik och marknadschef Luke.
Fredrik Johansson, VD.
"Jag strävar efter att bygga en företagskultur där människor och relationer är grunden för resultat. En miljö där öppenhet, lyhördhet och prestigelöshet präglar samarbetet, men där engagemang samtidigt balanseras med ett tydligt ansvarstagande. Det ska vara högt i tak, där idéer får prövas och där vi lär oss snabbt, inte minst i tillväxtfaser, förändringsresor eller när vi står inför tuffa utmaningar. Jag tror på ett lösningsfokuserat ledarskap, där vi tillsammans sätter ambitiösa mål och också håller varandra ansvariga för att nå dem."
Luke Goodwin, marknadschef.
Hur är du som ledare?
Jag trivs bäst när vi bygger något tillsammans för att verkligen åstadkomma resultat, inte bara för sakens skull, utan med ett tydligt syfte. Jag fokuserar på att prioritera det som faktiskt gör skillnad, och jag är alltid tillgänglig för att hjälpa teamet framåt när det behövs. För mig är ledarskap att skapa en kultur där vi jobbar tillsammans, vet vart vi är på väg och firar framgångarna som ett lag.
Vad är det bästa med att jobba på Spark Vision?
Vi utvecklar produkter som våra kunder faktiskt älskar att använda och vi gör det med ett team som bryr sig om varandra, våra användare och vår gemensamma framgång. Här får du vara med och påverka, växa i din roll och bidra till att driva en hel bransch framåt. Det är en plats där professionalism, innovation och teamanda möts och där du alltid känner att ditt arbete räknas.Profil
Du är en affärsdriven och operativ säljare som trivs med att ta ansvar och driva affärer från första kontakt till avslut. Genom erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, mjukvara eller BI har du utvecklat en förmåga att förstå kundens behov och skapa långsiktiga relationer. Du har ett relationsbyggande och engagerat förhållningssätt, och vill vara med och påverka, utvecklas och bidra till Spark Visions fortsatta tillväxt, både för din egen och företagets skull. Med din nyfikna och analytiska förmåga identifierar du affärspotential och föreslår rätt lösningar för varje kund.
Vidare ser vi att du har
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS, mjukvara eller BI
God förståelse för värdeförsäljning och ROI, där du kan kommunicera lösningens affärsnytta till olika kundsegment
Utbildning inom affärsutveckling, IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vana att arbeta med pipeline, CRM-system och digitala arbetssätt
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, fler nordiska språk (särskilt finska) är meriterande
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Hampus Måneskiöld, 031-7045194, på Säljpoolen och Maria Ahlén, 0708-490288, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
Spark Vision är ett värderingsdrivet bolag med över 20 års erfarenhet inom visualisering. Vi utvecklar programvara som stöttar hela försäljningskedjan, från inspiration till installation, inom kakel, badrum och kök. Våra lösningar är marknadsledande i Norden och hjälper säljare att ge sina kunder en tydlig bild av slutresultatet. Med produkter som Spark Blueprint och Digital Showroom kombinerar vi användarvänlighet, hastighet och fotorealistisk visualisering. Vi är cirka 60 medarbetare i en platt och agil organisation där samarbete, innovation och kundfokus står i centrum. Läs mer på www.sparkvision.com Så ansöker du
